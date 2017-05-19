В 2017 году на инфраструктуру Челябинска выделят свыше 2 млрд рублей

На подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в 2017 году в инфраструктуру Челябинска направят более 2 млрд рублей бюджетных инвестиций.

По оценке минэкономразвития Челябинской области помимо привлечения средств инвесторов всего на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС планируется выделить из регионального бюджета 9 млрд рублей, из федерального бюджета 3,7 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, бюджетные средства будут направлены на развитие инфраструктуры областного центра, благоустройство, улучшение экологической обстановки в Челябинске.

Средства регионального бюджета будут направлены на благоустройство набережной реки Миасс с развитием прилегающей территории (436,7 млн рублей), реконструкцию автомобильной развязки от ул. Братьев Кашириных – ул. Береговой – набережной реки Миасс (1,5 млрд рублей), реконструкцию дорожной сети областного центра (6 млрд рублей), рекультивацию территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе, включая проектные работы (399,9 млн рублей).

Также в этом году планируется отремонтировать жилые дома и здания, которые находятся на «гостевом маршруте», выполнить расселение аварийного жилья, провести демонтаж незаконных рекламных конструкций, произвести капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования, организовать мероприятия по озеленению районов Челябинска, в том числе с созданием городских лесов. На эти мероприятия потребуется 793,3 млн руб.

В рамках подготовки разработаны «дорожные карты» по строительству в областном центре пяти объектов к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. «Дорожные карты» внесены в информационную систему, что позволяет в режиме онлайн контролировать ход реализации проектов.

В 2017 году в рамках подготовки к саммитам планируется освоить 2,8 млрд рублей.

Стоит добавить, что планируется привлечь частые инвестиции на следующие объекты: строительство общественно-делового центра, гостиниц и «Сквера искусств».