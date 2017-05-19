Экономика

Елена Малкова
19 Мая, 2017 08:25

В 2017 году на инфраструктуру Челябинска выделят свыше 2 млрд рублей

Челябинск.
Источник фото: img-fotki.yandex.ru
Челябинск, 19 Мая - DIXINEWS.

На подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в 2017 году в инфраструктуру Челябинска направят более 2 млрд рублей бюджетных инвестиций.

По оценке минэкономразвития Челябинской области помимо привлечения средств инвесторов всего на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС планируется выделить из регионального бюджета 9 млрд рублей, из федерального бюджета 3,7 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, бюджетные средства будут направлены на развитие инфраструктуры областного центра, благоустройство, улучшение экологической обстановки в Челябинске.

Средства регионального бюджета будут направлены на благоустройство набережной реки Миасс с развитием прилегающей территории (436,7 млн рублей), реконструкцию автомобильной развязки от ул. Братьев Кашириных – ул. Береговой – набережной реки Миасс (1,5 млрд рублей), реконструкцию дорожной сети областного центра (6 млрд рублей), рекультивацию территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе, включая проектные работы (399,9 млн рублей).

Также в этом году планируется отремонтировать жилые дома и здания, которые находятся на «гостевом маршруте», выполнить расселение аварийного жилья, провести демонтаж незаконных рекламных конструкций, произвести капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования, организовать мероприятия по озеленению районов Челябинска, в том числе с созданием городских лесов. На эти мероприятия потребуется 793,3 млн руб.

В рамках подготовки разработаны «дорожные карты» по строительству в областном центре пяти объектов к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. «Дорожные карты» внесены в информационную систему, что позволяет в режиме онлайн контролировать ход реализации проектов.

В 2017 году в рамках подготовки к саммитам планируется освоить 2,8 млрд рублей.

Стоит добавить, что планируется привлечь частые инвестиции на следующие объекты: строительство общественно-делового центра, гостиниц и «Сквера искусств».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Больше инвесторов в ДФО получат инфраструктурную господдержку
Инвесторам Свободного порта станет проще получать землю
Индийский инвестор откроет производство алмазов на Дальнем Востоке

Указ Порошенко назвали "страшным ударом" по свободе слова
На встрече с премьер-министром Италии Путин отметил рост товарооборота между странами
В Звенигородском психоневрологическом интернате начата проверка
Во Франции сформировано новое правительство
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больше инвесторов в ДФО получат инфраструктурную господдержку
Россия, Москва, 19 Мая, 10:58.
Инвесторам Свободного порта станет проще получать землю
Волгоград, 19 Мая, 09:34.
В Волгограде разрушенный дом не подлежит восстановлению
Челябинск, 19 Мая, 08:25.
В 2017 году на инфраструктуру Челябинска выделят свыше 2 млрд рублей
Чайковский, 19 Мая, 08:06.
Чайковский мясокомбинат запустил производство сырокопчёных колбас
Уфа, 19 Мая, 07:30.
Жителям Уфы приходят двойные квитанции на оплату услуг домофонных компаний
Россия, Москва, 19 Мая, 07:00.
Индийский инвестор откроет производство алмазов на Дальнем Востоке
Казань, 19 Мая, 06:35.
В Казани успешно протестирована система идентификации футбольных болельщиков
Россия, Москва, 18 Мая, 20:07.
Александр Галушка: инвестор на Дальнем Востоке сможет работать онлайн
Россия, Москва, 18 Мая, 19:21.
Дальний Восток получил 2,3 трлн рублей инвестиций
Россия, Москва, 18 Мая, 18:03.
Александр Галушка: новая модель развития Дальнего Востока - успешна
Россия, Москва, 18 Мая, 17:49.
Юрий Трутнев: 2016 год стал рекордным по числу подготовленных законов
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт