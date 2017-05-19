Чайковский мясокомбинат запустил производство сырокопчёных колбас

Агрофирма «Мясо», начинала свою историю более полувека назад, ещё с 1962 года, как Чайковский мясокомбинат.

Традиционно здесь выпускается большой ассортимент высококачественной продукции, а теперь ещё запущен новый современный цех сырокопченых колбас.

Традиционно здесь выпускается большой ассортимент высококачественной продукции, а теперь ещё запущен новый современный цех сырокопченых колбас.

«В связи с тем, что предприятие развивается, увеличивает свои объемы, руководство приняло решение, что нам просто необходима такая элитная продукция, как сырокопченая колбаса. Мы приобрели климатическую камеру фирмы Маутинг, она полностью автоматизированная. Весь производственный процесс – от подготовки сырья до его упаковки, организован при полном соблюдении санитарных требований СанПина», - рассказывает начальник колбасного цеха ЗАО «Агрофирма «Мясо» Тамара Войтенко.

«Так мы приобрели новую линию по упаковке продукции в модифицированной газовой среде, которая позволяет более длительное время и более качественно сохранить продукт и предотвратить его порчу. Линия практически полностью автоматизирована. То есть людям стало работать намного легче и приятнее в новом фасовочном отделении», - продолжает Тамара Войтенко.

Колбасный цех предприятия был модернизирован и, начиная с ноября 2016 года, к нему пристроили целых два помещения: камеру для производства сырокопчёных колбас, а также новый упаковочный цех с современной линией полуавтоматической упаковки. Производственные мощности нового цеха оснащены оборудованием, произведённым в Чехии. Возросшие возможности с современным оборудованием, позволяют производить до 2-х тонн сырокопчёных колбас в месяц.

Эта продукция является настоящим мясным деликатесом, поэтому для её изготовления применяются специальные сырье и, конечно, особая технология. Процесс изготовления колбасы сырого копчения достаточно длителен и сложен. Он состоит из ряда этапов. Срок, за который изготавливается лишь одна партия, составляет около месяца.

«Свой вкус и аромат сырокопчёная колбаса приобретает в первые пять дней производственного процесса. Дальнейшая технология включает в себя процессы созревания и сушки продукта. Объём первой партии составил 1,2 тонны, будем наращивать мощность до двух тонн», - рассказал главный технолог ЗАО «Агрофирма «Мясо» Ренат Расимович Уразбахтин.

При изготовлении сырьё проходит качественный отбор, и не проходит никакую термическую обработку, тем самым, сохраняет все свои полезные вещества - это витамины группы РР, В, а также набор микроэлементов. Такая колбаса содержит небольшое количество углеводов, однако имеет много питательных жиров.

Основным компонентом колбасы сырого копчения, которая производится чайковским предприятием, являются мясо свинины и говядины, а также свиной шпик. И всё это без добавления усилителей вкуса или других веществ. Сырьё производит непосредственно ЗАО Агрофирма «Мясо».

Компания имеет в своём хозяйстве несколько сельхозпредприятий для выращивания кормов, собственные животноводческие хозяйства и мясокомбинат, что, конечно, сказывается на качестве выпускаемой ею продукции.

В ассортименте Чайковского мясокомбината различных много видов колбас, которые производятся согласно ГОСТам и ТУ. У всех них разные рецепты, но объединяет их общий принцип приготовления.

Так «Брауншвейгская» колбаса (изготавливается по ГОСТу) – одна из самых популярных видов сырокопчёных изделий – это классика. «Московская» колбаса (также по ГОСТу) – имеет несколько солёный вкус и острый аромат. Этот вид продукта изготовлен только из говядины. В ГОСТовский ассортимент входят также колбасами «Невская» и «Сервелат». Все они изготовлены по традиционным рецептам.

Для тех, кому нравятся особенные вкусы, ЗАО Агрофирма «Мясо» приготовила другие колбасы - их аромат и вкус по-своему запоминаем. Так, к примеру, колбаса сырого копчения итальянская «Чоризо» отличается остротой, так как в неё, согласно рецептуре, добавляется паприка и перец Чили.

Колбаса «Миланская» имеет очень тонкий вкус как у классической салями, дополненный прованскими травами. Салями «Парма» имеет приятный вкус с добавлением сыра пармезан.

«Сырокопчёная колбаса всегда была любима многими, её нередко приобретают для праздничных столов, или просто, чтобы побаловать себя. Причина такой любви – богатый аромат, отсутствие выраженного чувства жирности и неповторимые оттенки вкуса. И только правильно изготовленная сырокопчёная колбаса из качественного сырья является настоящим деликатесом. Именно такой деликатес мы предлагаем своим покупателям», - отмечает Маргарита Кудымова - начальник отдела сбыта ЗАО «Агрофирма «Мясо».

Всю выпускаемую в Агрофирме «Мясо» продукцию можно купить в фирменных магазинах «Мясная легенда». В ближайшее время новая продукция поступит в продажу в торговые сети Перми и Ижевска. Продукция Чайковского мясокомбината всегда отличается традиционным качеством, она экологически чистая, диетически сбалансированная, вкусная и полезная! Обязательно попробуйте новинку от Чайковского мясокомбината!