Жителям Уфы приходят двойные квитанции на оплату услуг домофонных компаний

В Уфе зарегистрированы случаи двойных квитанций на оплату услуг домофонных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Горожане, кому приходят квитанции от разных компаний, рассказывают об этом в официальных обращениях в адрес районных УЖХ, а также в социальных сетях.

В пресс-службе мэрии напоминают, что основанием работы управляющих компаний города являются протоколы, подписанные на общем собрании жильцов. В соответствии с протоколами управляющие компании УЖХ районов города заключили официальные договоры с поставщиками домофонных услуг, которые вправе выставлять счета на оплату. Узнать, с какой домофонной компанией заключен договор, можно в своей управляющей компании.