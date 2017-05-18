Общество

Елена Малкова
19 Мая, 2017 07:30

Жителям Уфы приходят двойные квитанции на оплату услуг домофонных компаний

В Уфе участились случаи двойных квитанций на оплату услуг домофонных компаний.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 19 Мая - DIXINEWS.

В Уфе зарегистрированы случаи двойных квитанций на оплату услуг домофонных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Горожане, кому приходят квитанции от разных компаний, рассказывают об этом в официальных обращениях в адрес районных УЖХ, а также в социальных сетях.

В пресс-службе мэрии напоминают, что основанием работы управляющих компаний города являются протоколы, подписанные на общем собрании жильцов. В соответствии с протоколами управляющие компании УЖХ районов города заключили официальные договоры с поставщиками домофонных услуг, которые вправе выставлять счета на оплату. Узнать, с какой домофонной компанией заключен договор, можно в своей управляющей компании.

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