В Казани успешно протестирована система идентификации футбольных болельщиков

Система идентификации футбольных болельщиков, частью которой являются паспорта болельщиков, была успешно протестирована на матче «Рубин» — ЦСКА, сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Матч был определен в качестве тестового правительством РФ и состоялся в столице Республики Татарстан 17 мая.

«До старта Кубка конфедерации FIFA 2017 года остался всего месяц. Было важно протестировать систему в реальных условиях с реальными нагрузками. Система тестирование прошла», — заявил статс-секретарь – заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Пак.

Все зрители матча получили паспорта болельщиков. Для них было оформлено 27 тысяч паспортов. Далее эти паспорта могут быть использованы болельщиками на Кубке конфедераций FIFA 2017 года. Вместе с билетами на матч паспорта обеспечат всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион.

Паспорт болельщика (FAN ID) — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Такую карту должен получить каждый зритель после покупки билета на матч. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте http://www.fan-id.ru/ или пройти процедуру регистрации в центре регистрации и выдачи паспортов болельщиков. Далее в таком центре можно будет получить сам FAN ID. Также иностранным зрителям и лицам без гражданства FAN ID обеспечит въезд на территорию России без оформления визы.

В настоящее время на сайте fan-id.ru зарегистрировалось более 130 тысяч человек, более 80 тысяч человек уже получили паспорта болельщиков.

Ответственным исполнителем по созданию и обеспечению функционирования системы идентификации футбольных болельщиков является Минкомсвязь России. В проекте также принимают участие Министерство спорта РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство транспорта РФ. Выдача паспортов болельщиков началась 1 февраля текущего года.