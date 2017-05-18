Александр Галушка: инвестор на Дальнем Востоке сможет работать онлайн

Первая автоматизированная система поддержки инвестиционных проектов Дальнего Восток заработала в России.

Благодаря ей инвесторы смогут онлайн взаимодействовать с Минвостокразвития России и институтами развития Дальнего Востока – Корпорацией развития Дальнего Востока, Агентством по привлечению человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на заседании коллегии Министерства, посвященной подведению итогов года.

«Принципиально новым инструментом взаимодействия станет современная информационная система сопровождения инвестиционных проектов, которую уже сегодня запускает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Она позволит в режиме онлайн решать проблемы инвесторов, а инвесторам не бегать по чиновникам. Достаточно будет одного личного кабинета инвестора в этой информационной системе. Система уже начала работать. В течение месяца планируется ее переход на промышленную эксплуатацию», - уточнил Александр Галушка.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвиития, уже сейчас на Дальний Восток привлечено 2,3 трлн рублей инвестиций, большая часть из которых – 2,2 трлн рублей – частные. По мнению Министра, кроме создания инфраструктуры в работе с инвесторами не менее важно выстроить качественную клиентоориентированную работу на всех этапах, помогать в создании и запуске новых производств.