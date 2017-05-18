Экономика

Елена Малкова
18 Мая, 2017 18:03

Александр Галушка: новая модель развития Дальнего Востока - успешна

Итоги работы за прошедший 2016 год подвел Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Источник фото: minvr.ru
Россия, Москва, 18 Мая - DIXINEWS.

Итоги работы за прошедший 2016 год подвел на заседании коллегии Минвостокразвития России Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Сегодня мы подводим итоги работы за год с момента предыдущей коллегии, которая прошла 2 июня 2016 года. За этот год на Дальнем Востоке стали воплощаться решения, которых регион ждал десятилетиями. Люди получают бесплатно землю и новые рабочие места. Инвесторы - налоговые льготы и необходимую инфраструктуру. Экономика – низкие тарифы на электроэнергию. Работодатели - помощь в привлечении трудовых ресурсов. Социальная сфера и инфраструктура - приоритет в соответствующих государственных программах. Наш богатейший биоресурсный потенциал, который есть на Дальнем Востоке, связывается с развитием рыбопереработки и судостроения. Такие особые территории как Курилы, Комсомольск-на-Амуре, город Свободный в Амурской области – особое внимание федерального центра, комплексные планы и ресурсы для развития», - подчеркнул Александр Галушка.

Как отметил Министр, за всем этим стоит новая модель развития Дальнего Востока.

"В основе этой работы - международная интеграция со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, создание глобальных конкурентоспособных условий экономического развития, условия инвестирования и ведения бизнеса, ставка на частные инвестиции, малый и средний бизнес, развитие конкуренции. Именно на этой основе - комплексное развитие территорий, новое качество жизни и увеличение численности населения на Дальнем Востоке», - отметил глава ведомства.

Напомним, сегодня в Москве проходит заседание коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, посвященное подведению итогов 2016 года и обсуждению задач, поставленных на 2017 год.

В мероприятии принимают участие главы субъектов Дальнего Востока, члены Коллегии Минвостокразвития России, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.​

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