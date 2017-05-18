Александр Галушка: новая модель развития Дальнего Востока - успешна

Итоги работы за прошедший 2016 год подвел Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Итоги работы за прошедший 2016 год подвел на заседании коллегии Минвостокразвития России Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Сегодня мы подводим итоги работы за год с момента предыдущей коллегии, которая прошла 2 июня 2016 года. За этот год на Дальнем Востоке стали воплощаться решения, которых регион ждал десятилетиями. Люди получают бесплатно землю и новые рабочие места. Инвесторы - налоговые льготы и необходимую инфраструктуру. Экономика – низкие тарифы на электроэнергию. Работодатели - помощь в привлечении трудовых ресурсов. Социальная сфера и инфраструктура - приоритет в соответствующих государственных программах. Наш богатейший биоресурсный потенциал, который есть на Дальнем Востоке, связывается с развитием рыбопереработки и судостроения. Такие особые территории как Курилы, Комсомольск-на-Амуре, город Свободный в Амурской области – особое внимание федерального центра, комплексные планы и ресурсы для развития», - подчеркнул Александр Галушка.

Как отметил Министр, за всем этим стоит новая модель развития Дальнего Востока.

"В основе этой работы - международная интеграция со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, создание глобальных конкурентоспособных условий экономического развития, условия инвестирования и ведения бизнеса, ставка на частные инвестиции, малый и средний бизнес, развитие конкуренции. Именно на этой основе - комплексное развитие территорий, новое качество жизни и увеличение численности населения на Дальнем Востоке», - отметил глава ведомства.

Напомним, сегодня в Москве проходит заседание коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, посвященное подведению итогов 2016 года и обсуждению задач, поставленных на 2017 год.

В мероприятии принимают участие главы субъектов Дальнего Востока, члены Коллегии Минвостокразвития России, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.​