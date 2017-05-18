Юрий Трутнев: 2016 год стал рекордным по числу подготовленных законов

Вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выступил с докладом на итоговой коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

Вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выступил с докладом на итоговой коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, которая проходит сегодня, 18 мая, в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Мы с вами в этом составе уже почти четыре года по поручению Президента России Владимира Путина занимаемся ускоренным социально-экономическим развитием Дальнего Востока. Подводя итоги прошедшего года, хочу отметить, что нам, прежде всего, удалось сформировать тренды. Они наметились в темпах экономического роста, демографических процессах, объемах инвестиций заинтересованных инвесторов», - сказал Юрий Трутнев.

Вице-премьер назвал прошедший отчетный год рекордным в части подготовки нормативно-правовой базы для реализации механизмов ускоренного социально-экономического развития макрорегиона. Было принято 7 законопроектов, 15 актов Правительства РФ. Еще 18 законопроектов находятся в стадии согласования.

«Созданы четыре территории опережающего развития, подписано 72 новых соглашения с резидентами, появились 142 новых резидента в Свободном порту Владивосток. Всего за год на Дальний Восток привлечено 176 млрд рублей инвестиций», привел цифры Юрий Трутнев.

По словам Юрия Трутнева, впереди предстоит еще очень много работы. Вице-премьер подчеркнул, что к третьему Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре во Владивостоке, необходимо будет показать конкретные результаты по развитию Дальнего Востока, оправдать инвестиционный интерес к макрорегиону.

«Мы должны показать практику, показать успешность людей, которые пришли на Дальний Восток и уже которые сегодня работают», - сказал Юрий Трутнев.

Напомним, ранее Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока опубликовало доклад об итогах деятельности в 2017 году​. В документе представлены 10 ключевых результатов развития Дальнего Востока за период 2016 года – апрель 2017 года, а также говорится о приоритетных задачах, поставленных до конца текущего года.