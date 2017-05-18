Власть

Елена Малкова
18 Мая, 2017 17:49

Юрий Трутнев: 2016 год стал рекордным по числу подготовленных законов

Вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выступил с докладом на итоговой коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.
Источник фото: minvr.ru
Россия, Москва, 18 Мая - DIXINEWS.

Вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выступил с докладом на итоговой коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, которая проходит сегодня, 18 мая, в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Мы с вами в этом составе уже почти четыре года по поручению Президента России Владимира Путина занимаемся ускоренным социально-экономическим развитием Дальнего Востока. Подводя итоги прошедшего года, хочу отметить, что нам, прежде всего, удалось сформировать тренды. Они наметились в темпах экономического роста, демографических процессах, объемах инвестиций заинтересованных инвесторов», - сказал Юрий Трутнев.

Вице-премьер назвал прошедший отчетный год рекордным в части подготовки нормативно-правовой базы для реализации механизмов ускоренного социально-экономического развития макрорегиона. Было принято 7 законопроектов, 15 актов Правительства РФ. Еще 18 законопроектов находятся в стадии согласования.

«Созданы четыре территории опережающего развития, подписано 72 новых соглашения с резидентами, появились 142 новых резидента в Свободном порту Владивосток. Всего за год на Дальний Восток привлечено 176 млрд рублей инвестиций», привел цифры Юрий Трутнев.

По словам Юрия Трутнева, впереди предстоит еще очень много работы. Вице-премьер подчеркнул, что к третьему Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре во Владивостоке, необходимо будет показать конкретные результаты по развитию Дальнего Востока, оправдать инвестиционный интерес к макрорегиону.

«Мы должны показать практику, показать успешность людей, которые пришли на Дальний Восток и уже которые сегодня работают», - сказал Юрий Трутнев.

Напомним, ранее Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока опубликовало доклад об итогах деятельности в 2017 году​. В документе представлены 10 ключевых результатов развития Дальнего Востока за период 2016 года – апрель 2017 года, а также говорится о приоритетных задачах, поставленных до конца текущего года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Омской области проходит учебно-мобилизационный сбор представителей органов власти
В Смольном обсудили перспективы сотрудничества с Японией в молодежной политики
Президент Татарстана осмотрел дороги в Казани на маршруте Кубка конфедераций 2017

Указ Порошенко назвали "страшным ударом" по свободе слова
На встрече с премьер-министром Италии Путин отметил рост товарооборота между странами
В Звенигородском психоневрологическом интернате начата проверка
Во Франции сформировано новое правительство
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Александр Галушка: новая модель развития Дальнего Востока - успешна
Россия, Москва, 18 Мая, 17:49.
Юрий Трутнев: 2016 год стал рекордным по числу подготовленных законов
За рубежом, 18 Мая, 17:35.
Министр Максим Топилин: Цифровая экономика требует изменения трудовых норм
Санкт-Петербург, 18 Мая, 16:26.
В Ленинградской области после реконструкции открылся Центр кинологической службы
Россия, Москва, 18 Мая, 15:06.
В Минкультуры обсудили стратегию развития «Русского художественного союза»
Москва, 18 Мая, 13:03.
Иностранная компания построит завод в Москве
Владивосток, 18 Мая, 12:18.
В свободном порту Владивосток обновляется состав портофлота
Москва, 18 Мая, 11:24.
В Москву прирост инвестиций составил около 60% - Собянин
Ростов-на-Дону , 18 Мая, 08:45.
Ростовская область участвует в Международной выставке «СИАЛ ЧАЙНА-2017»
Омск, 18 Мая, 07:48.
В Омской области проходит учебно-мобилизационный сбор представителей органов власти
Красноярск, 18 Мая, 07:01.
На транспортную систему Красноярского края дополнительно выделят 1 млрд рублей
Москва, 17 Мая, 22:04.
В окончательном чтении принят Закон о реновации
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт