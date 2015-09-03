Министр Максим Топилин: Цифровая экономика требует изменения трудовых норм

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступил на тематической сессии «Формируя будущее труда» в рамках восьмой встречи министров труда и занятости стран «Группы двадцати».

Двухдневная встреча открылась сегодня в г. Бад-Нойенаре (ФРГ), сообщает пресс-служба Минтруда России.

Глава Минтруда России рассказал, что Россия направит в ближайшее время в адрес Международной организации труда национальный доклад «Будущее сферы труда в Российской Федерации: гуманизация, качественные рабочие места, эффективные институты», подготовленный в развитие инициативы МОТ в ознаменование столетия организации.

«Россия присоединилась к инициативе МОТ по формированию будущего труда и подготовила национальный доклад, – сообщил глава Минтруда России Максим Топилин. – Он стал результатом трехстороннего диалога – профсоюзов, работодателей и правительства».

«Мы сформулировали нашу главную цель – гуманизацию труда, которая продолжит и укрепит исторически приоритетные позиции России в равенстве права на труд разных групп населения – мужчин и женщин, молодежи и пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями», – заявил руководитель министерства.

В докладе отражены следующие задачи на будущее: создание высокопроизводительных рабочих мест, повышение качества и изменение структуры рабочей силы, приведение правовой базы сферы труда в соответствие с современными экономическими отношениями, переход от неформальной к формальной экономике, развитие систем страхования работников, обеспечение достойных условий труда, развитие социального партнерства.

«Участие наших социальных партнеров особенно важно, поскольку именно трехсторонний характер формирования перспективной оценки будущего сферы труда позволяет быть уверенными, что оценка будет достоверной и даст нам правильные ориентиры для ежедневной работы», – подчеркнул он.

Максим Топилин напомнил, что «Россия является пионером реформирования трудового законодательства». «В 20 веке, одной из первых в мире, Россия приняла прогрессивные нормы, регулирующие труд: равные права всех граждан на труд, оплачиваемый отпуск, запрет на эксплуатацию детского труда и другие. Кроме того, восьмичасовой рабочий день был установлен впервые в Европе именно в России», – подчеркнул Министр.

Он отметил, что в настоящее время перед сферой труда стоят новые вызовы в связи с изменением технологий и, как следствие, появлением новых форм занятости. «Не надо бояться технологических изменений, новые технологии внедряются постоянно - к этому следует относиться спокойно. Нужно предвидеть на перспективу и готовить под грядущие изменения законодательство, – сказал Максим Топилин. – Мы, как и все страны, переживаем рост цифровой экономики. При этом вызовом является изменение структуры занятости – на смену рабочим местам, ориентированным на старые профессии, приходят рабочие места, требующие новых навыков и знаний. Возникают и будут развиваться новые формы занятости, занятость становится более индивидуализированной. Все это требует внесения изменений в существующие законодательные нормы и стандарты и выработки новых подходов».

«Не всегда возможно применять традиционные формы трудовых отношений, поэтому нужно на законодательном уровне договориться о другом регулировании трудовых отношений, в том числе в отношении самозанятых, что позволит им войти в правовое поле и начать работать в формальной экономике. Важно дать самозанятым возможность участвовать в страховых системах, чтобы они не остались без пенсионных прав, без прав на медицинскую помощь», – отметил Максим Топилин.

Министр также рассказал о работе по развитию системы квалификаций в России. «Сейчас мы пересматриваем профессиональные требования к работникам. Важно, что этим занимается не государство. Сами работодатели и профессиональные сообщества уже научились формулировать требования к профессиям, к знаниям, к навыку, к опыту работу. Мы также работаем над независимой оценкой квалификации. Опыт в этом направлении уже имеют советы по профессиональным квалификациям в различных отраслях экономики», – сообщил Максим Топилин.

В своем докладе Министр обозначил, что для многих стран G20 актуальна проблема поздних рождений детей. «Первый ребенок рождается ближе к 30 годам, для естественного прироста все-таки необходимо передвинуть это процесс на возраст 20-23 лет», – сказал он. Глава Минтруда России также отметил, что молодые семьи не должны делать выбор между трудовой деятельностью и семьей, оба родителя должны иметь возможность работать, и в этом может помочь в том числе развитие всевозможных форм дошкольных учреждений.