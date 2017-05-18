В Ленинградской области после реконструкции открылся Центр кинологической службы

В поселке Янино состоялось торжественное открытие после реконструкции Центра кинологической службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

С этим знаменательным событием кинологов и их питомцев поздравили первый заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Горовой, начальник ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов и исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

«В пятимиллионном Санкт-Петербурге каждую неделю проходят крупные городские, общероссийские и международные мероприятия. Востребованность кинологической службы в деле обеспечения безопасности очень высока», – отметил Александр Говорунов.

Александр Горовой поблагодарил руководство Санкт-Петербурга и Ленинградской области за поддержку, оказанную при проведении реконструкции Центра кинологической службы.

Он сообщил, что на базе Центра заработает учебный центр для кинологов регионов Северо-Запада РФ. Также рассматривается вопрос перевода сюда кинологической службы транспортной полиции. Александр Горовой отметил, что обмен методиками и практическим опытом положительно повлияет на эффективность деятельности.

Стоит отметить, что в ходе реконструкции на территории Центра были построены отдельные здания для ветеринарной службы, разведения и выращивания служебных собак, спецкухни. Сейчас на территории Центра кинологической службы располагается 201 вольер для служебных собак – это почти в два раза больше, чем было до реконструкции. Кроме того, оборудованы спортивная площадка для персонала. Организована тренировочная площадка для служебных собак. Из федерального бюджета на проведение реконструкции Центра было направлено порядка 300 млн рублей.

Александр Горовой вручил награды руководителям и сотрудникам предприятий, которые принимали участие в реконструкции Центра. Нагрудным знаком «За содействие МВД» отмечен председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский.