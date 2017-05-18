В Минкультуры обсудили стратегию развития «Русского художественного союза»

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский провёл рабочую встречу с писателем Захаром Прилепиным и создателем фестиваля «Золотая Маска» Эдуардом Бояковым.

Они рассказали главе Минкультуры России об учреждении новой общественной организации «Русский художественный союз», цель которой – создание и развитие современной творческой индустрии на основе объединения патриотических сил. Также Захар Прилепин попросил ведомство поддержать фестиваль «Традиция», который впервые прошел в 2015 году, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

«Сегодня было объявлено о создании общественной организации «Русский художественный союз», которая ставит своей целью защиту интересов Родины и традиционных ценностей в самых разных сферах культуры», - рассказал Захар Прилепин, добавив, что в союз, помимо него и Эдуарда Боякова, вступило уже более сорока человек. «Помимо нас, это Александр Скляр, композитор Владимир Мартынов, актеры Сергей Пускепалис и Андрей Мерзликин, и другие известные люди из самых разных сфер», - уточнил прозаик. Со своей стороны, Эдуард Бояков добавил, что первый съезд союза планируется провести осенью этого года.

Глава Минкультуры поддержал создание союза, отметив, что ведомство в рамках своих полномочий готово оказать содействие организации.

Кроме того, Захар Прилепин попросил поддержать литературно-музыкальный фестиваль на открытом воздухе «Традиция». «Мы уже проводили этот смотр два года назад, а сейчас хотим расширить возможности фестиваля и количество людей, которые к нам придут», - сказал он.

Прозаик также отметил, что в последние годы государство уделяет особое внимание поддержке фестивального движения страны.

«Само понятие «государственная культурная политика» обрело вес и значение именно в последние годы. Прекратился этот тренд только в одну сторону – сторону западничества, наконец обращено внимание на провинцию», - подчеркнул Захар Прилепин. «Процессы запущены, они имеют перспективы и потенциал, и очевидно, что они запущены не на месяц и не на полгода, а в расчете на 5-10 лет», - заключил литератор.