Промышленность

Алексей Мирный
18 Мая, 2017 13:03

Иностранная компания построит завод в Москве

Высокотехнологичный станок компании Niles-Simmons-Hegenscheidt.
Источник фото: niles-simmons.de
Москва, 18 Мая - DIXINEWS.

Договор о строительстве предусматривает локализацию станкостроительных мощностей предприятия компании Niles-Simmons-Hegenscheidt в ОЭЗ «Зеленоград».

По мнению экспертов, сотрудничество с иностранными предприятиями, изготавливающими высокотехнологическую продукцию, позволяет не только получать доход от налогов, но и приобретать новые технологии для России.

Подписи на документе были поставлены Натальей Сергуниной - заместителем Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, президентом компании Niles-Simmons-Hegenscheidt Джоном Оливером Науманном, а также генеральным директором ООО «НСХ РУСС» Ильдаром Кадыровым.

«Сегодня Правительство Москвы подписало соглашение о намерении по локализации немецкого предприятия, которое является лидером в станкостроительной промышленности. Кроме того, хотелось бы отметить, что в настоящее время Москва становится все более привлекательной для инвестиций. В частности, если взять 2015 год, то по данным Банка России, только иностранные инвестиции в основные фонды составляют в Российской Федерации более 66 млрд долл., причем 50% приходится на долю Москвы. Предполагается, что инвестиции немецкой компании составят от 750 млн руб», – отметила Сергунина.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
ЗАО Птицефабрика «Чайковская» обновила парк техники перед посевной
ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» берёт студентов на практику
Птицефабрика «Чайковская» традиционно освятила всё яйцо накануне Светлой Пасхи

Ялта готовится к III Международному Ливадийскому форуму
Татьяна Москалькова выступила с докладом в Госдуме
На встрече с премьер-министром Италии Путин отметил рост товарооборота между странами
В Звенигородском психоневрологическом интернате начата проверка
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минкультуры обсудили стратегию развития «Русского художественного союза»
Москва, 18 Мая, 13:03.
Иностранная компания построит завод в Москве
Владивосток, 18 Мая, 12:18.
В свободном порту Владивосток обновляется состав портофлота
Москва, 18 Мая, 11:24.
В Москву прирост инвестиций составил около 60% - Собянин
Ростов-на-Дону , 18 Мая, 08:45.
Ростовская область участвует в Международной выставке «СИАЛ ЧАЙНА-2017»
Омск, 18 Мая, 07:48.
В Омской области проходит учебно-мобилизационный сбор представителей органов власти
Красноярск, 18 Мая, 07:01.
На транспортную систему Красноярского края дополнительно выделят 1 млрд рублей
Москва, 17 Мая, 22:04.
В окончательном чтении принят Закон о реновации
Москва, 17 Мая, 21:06.
Восемь исторических фонтанов реконструировали в «Лужниках»
Казань, 17 Мая, 20:24.
Официальные талисманы «WorldSkills Kazan-2019» представили в Краснодаре
Москва, 17 Мая, 19:33.
Медведев постановил расширить особую экономическую зону «Зеленоград»
Екатеринбург, 17 Мая, 17:22.
В Екатеринбурге ликвидировали 134 несанкционированные свалки
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт