Иностранная компания построит завод в Москве

Договор о строительстве предусматривает локализацию станкостроительных мощностей предприятия компании Niles-Simmons-Hegenscheidt в ОЭЗ «Зеленоград».

По мнению экспертов, сотрудничество с иностранными предприятиями, изготавливающими высокотехнологическую продукцию, позволяет не только получать доход от налогов, но и приобретать новые технологии для России.

Подписи на документе были поставлены Натальей Сергуниной - заместителем Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, президентом компании Niles-Simmons-Hegenscheidt Джоном Оливером Науманном, а также генеральным директором ООО «НСХ РУСС» Ильдаром Кадыровым.

«Сегодня Правительство Москвы подписало соглашение о намерении по локализации немецкого предприятия, которое является лидером в станкостроительной промышленности. Кроме того, хотелось бы отметить, что в настоящее время Москва становится все более привлекательной для инвестиций. В частности, если взять 2015 год, то по данным Банка России, только иностранные инвестиции в основные фонды составляют в Российской Федерации более 66 млрд долл., причем 50% приходится на долю Москвы. Предполагается, что инвестиции немецкой компании составят от 750 млн руб», – отметила Сергунина.