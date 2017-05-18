В Москву прирост инвестиций составил около 60% - Собянин

Прирост инвестиционного капитала в экономику столицы составляет около 60% за последние годы.

Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве никогда не сокращался объем инвестиций. Даже в сопоставимых ценах кризис был небольшой, но все-таки рост. Объем инвестиций в Москве в основной капитал составляет 1 трлн 700 млрд рублей. Это колоссальный объем. Город открывается для инвестиций, развивает свою инфраструктуру, помогает осваивать новые производственные площадки. Инвесторы откликаются на это, идут с инвестициями в город», – отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».