В свободном порту Владивосток обновляется состав портофлота

Новая баржа, построенная специально для реализации инвестиционного проекта в рамках Свободного порта Владивосток пришвартовалась в порту Находка.

Судно пополнит состав центра управления портофлота – инвестиционного проекта «Терминал Астафьева».

Баржа построена на верфи в Китае и проделала путь на буксире из Шанхая в порт Находка. Ее длина – более 82 метров, высота борта – 21 метр, грузоподъемность около 10 тысяч тонн сыпучих грузов.

В рамках реализации проекта резидент планирует создать центр управления портофлотом в городе Находка Приморского края. Центр будет координировать стратегическую и оперативную работу перегрузочного комплекса «Терминала Астафьева» в бухте Находка. А также контролировать взаимодействие морского и железнодорожного транспорта на станциях Мыс Астафьева и Находка - Экспортная.

«Стратегической целью реализации проекта является снижение инфраструктурной зависимости от пропускной способности железной дороги для увеличения скорости отгрузок экспортного угля в страны АТР через порт Находка в Приморском крае», - отметил генеральный директор «Терминала Астафьева» Руслан Кондратов.

Объем капиталовложений в проект составит 490 млн руб. Реализация инвестиционного проекта предполагает создание 114 новых рабочих мест.

Перегрузочный комплекс «Терминал Астафьева» - часть международного транспортного коридора «Приморье-1». Напомним, МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края.

В рамках реализации проектов развития транспортных коридоров предусматривается модернизация приграничной инфраструктуры, включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры.

«Мы готовы создать бесшовный коридор для китайских грузов. Уже сегодня принят закон, и он уже действует, по которому пункты пропуска через границу в рамках МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» работают круглосуточно. Мы упростили режим контроля – вместо нескольких теперь определен единый контрольный орган. Мы предоставили право электронного декларирования грузов», - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По словам генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, логистика и портовая деятельности имеют большой потенциал развития на Дальнем Востоке. Благодаря особому экономическому режиму, инвесторы получают набор бизнес инструментов и преференций для эффективной реализации своих проектов.

С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 334 заявки на общую сумму инвестиций около 345 млрд рублей и перспективой создать более 33 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ в городе Находка являются 16 компаний с объемом инвестиций на сумму более 25 млрд рублей и перспективой создать более 1,5 тысяч рабочих мест.

Ранее компания «Терминал Астафьева» получила статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ) и приступила к реализации инвестиционного проекта по созданию центра управления портофлотом в городе Находка Приморского края.