Ростовская область участвует в Международной выставке «СИАЛ ЧАЙНА-2017»

Ростовская область представляет продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на 18-й Международной продовольственной выставке «СИАЛ ЧАЙНА-2017» (SIAL CHINA), сообщает Управление информационной политики правительства Ростовской области.

Международная выставка продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства открылась накануне, 17 мая, в Шанхае.

Выставка «СИАЛ ЧАЙНА 2017» — одно из главных событий Азии для специалистов пищевой индустрии.

Ежегодно в международном мероприятии участвуют представители рынка оптовой и розничной торговли, производители напитков и продуктов питания, гостиничного бизнеса, сферы услуг и других областей.

Россия традиционно принимает активное участие в выставке SIAL CHINA. Делегацию Минсельхоза РФ возглавляет заместитель министра сельского хозяйства Евгений Непоклонов.

Свою продукцию на выставке представляют 10 регионов России. Ростовская область во второй раз принимает участие в «СИАЛ ЧАЙНА 2017». Делегацию региона возглавляет министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. Ростовская область на выставке демонстрирует продукцию 35 донских производителей.

- Ростовская область занимает передовые позиции в России по урожаям зерновых, подсолнечника, овощей открытого грунта, лидирует производству яиц, растительного масла,– сказал Константин Рачаловкий в ходе презентации донского АПК - На «СИАЛ ЧАЙНА» мы намерены продемонстрировать потенциал региона в производстве продуктов питания, отвечающих мировым стандартам качества.

Делегация Ростовской области на «СИАЛ ЧАЙНА» проведет серию встреч и переговоров с представителями ведущих китайских торговых сетей, компаниями из Китая, стран Юго-Восточной Азии, которые проявляют интерес к поставкам продукции донского АПК, реализации инвестпроектов в регионе.