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Елена Малкова
18 Мая, 2017 07:48
В Омской области проходит учебно-мобилизационный сбор представителей органов власти
Омск, 18 Мая - DIXINEWS.
Под руководством военного комиссара на территории 242 Учебного центра ВДВ в поселке Светлый проходят теоретические и практические занятия по организации мобилизационной подготовки.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
В сборе принимают участие порядка ста человек: руководители региональных органов власти, главы районов, поселений и округов города Омска, сотрудники военных ведомств.
Комплекс мероприятий предполагает заблаговременную подготовку и отработку взаимодействия органов исполнительной власти и специальных формирований в случае перехода на режим гражданской обороны.
По словам военного комиссара Омской области Владимира Воронкова, целью проведения мероприятия является отработка навыков оповещения, сбора и постановки мобилизационных людских и транспортных ресурсов.
Местом проведения сбора не случайно выбран 242 Учебный центр ВДВ. Вблизи находится полигон, где участники учений смогут применить свои знания в практической деятельности (в огневой подготовке, вождении специальной техники). По завершению сбора будет дана оценка тому, насколько успешно участники прошли подготовку.
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