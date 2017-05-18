В Омской области проходит учебно-мобилизационный сбор представителей органов власти

В Омской области начался учебно-мобилизационный сбор руководителей и специалистов органов власти.

Под руководством военного комиссара на территории 242 Учебного центра ВДВ в поселке Светлый проходят теоретические и практические занятия по организации мобилизационной подготовки.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В сборе принимают участие порядка ста человек: руководители региональных органов власти, главы районов, поселений и округов города Омска, сотрудники военных ведомств.

Комплекс мероприятий предполагает заблаговременную подготовку и отработку взаимодействия органов исполнительной власти и специальных формирований в случае перехода на режим гражданской обороны.

По словам военного комиссара Омской области Владимира Воронкова, целью проведения мероприятия является отработка навыков оповещения, сбора и постановки мобилизационных людских и транспортных ресурсов.

Местом проведения сбора не случайно выбран 242 Учебный центр ВДВ. Вблизи находится полигон, где участники учений смогут применить свои знания в практической деятельности (в огневой подготовке, вождении специальной техники). По завершению сбора будет дана оценка тому, насколько успешно участники прошли подготовку.