На транспортную систему Красноярского края дополнительно выделят 1 млрд рублей

В ходе заседании правительства Красноярского края внесены изменения в госпрограмму "Развитие транспортной системы Красноярского края на 2017-2019 годы".

Изменения были внесены в связи с весенней корректировкой краевого бюджета, уточнили в пресс-службе Министерства транспорта Красноярского края.

Стоит отметить, что госпрограмма состоит из целого ряда подпрограмм: "Дороги Красноярья", "Развитие транспортного комплекса Красноярского края", "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" и "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации".

Основные изменения касаются подпрограммы "Развитие транспортного комплекса Красноярского края". Так, на 268 млн рублей увеличится финансирование льготного проезда пассажиров по социальной карте. Таким образом, в 2017 году на субсидирование проезда льготников запланировано 1,8 млрд рублей.

Кроме того, будут увеличены субсидии на социально значимые автобусные маршруты с низким пассажиропотоком.

В связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта "Алыкель" летом будет введена новая маршрутная схема авиаперевозок, на которую потребуется дополнительное финансирование. В частности, около 200 млн рублей выделят из краевого бюджета на осуществление межрегиональных полетов по маршрутам Норильск – Новый Уренгой и Норильск – Сургут. Финансирование в таком же объеме поступит и из федерального бюджета.

Изменения коснутся подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае". Это связано с дальнейшими мероприятиями по развитию системы фотовидеофиксации. На эти цели из краевого бюджета в текущем году направят 31 млн рублей.

Увеличится финансирование и на мероприятия подпрограммы "Дороги Красноярья". Дополнительное финансирование в размере около 58 млн рублей предусмотрено на комплекс работ по содержанию автозимника Енисейск – Ярцево – Ворогово – Бор.

По поручению губернатора 54 млн рублей выделено на устройство понтонной переправы через реку Кова в Кежемском районе. Переправа обеспечит транспортную доступность поселков Недокура и Аксеново.

С учетом корректировки общее финансирование мероприятий госпрограммы "Развитие транспортной системы Красноярского края на 2017-2019 годы" в текущем году увеличилось на 1 млрд рублей и составит свыше 42 млрд рублей.