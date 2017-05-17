В окончательном чтении принят Закон о реновации

В первом и окончательном чтении принят закон «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве».

За документ проголосовали на пленарном заседании Мосгордумы.

Данный закон дает гарантии жителям Москвы, чье жилье входит в программу реновации. Об этом на заседании гордумы сообщила Юлиана Княжевская - председатель Москомархитектуры,

«В программу реновации, которая будет утверждена постановлением правительства Москвы, могут быть включены не только пятиэтажные дома первого периода индустриального домостроения, но и другие дома со схожими конструктивными характеристиками, если жители примут решение о включении их дома в программу», - пояснила Княжевская.