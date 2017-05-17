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Алексей Мирный
17 Мая, 2017 22:04
В окончательном чтении принят Закон о реновации
Москва, 17 Мая - DIXINEWS.
В первом и окончательном чтении принят закон «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве».
За документ проголосовали на пленарном заседании Мосгордумы.
Данный закон дает гарантии жителям Москвы, чье жилье входит в программу реновации. Об этом на заседании гордумы сообщила Юлиана Княжевская - председатель Москомархитектуры,
«В программу реновации, которая будет утверждена постановлением правительства Москвы, могут быть включены не только пятиэтажные дома первого периода индустриального домостроения, но и другие дома со схожими конструктивными характеристиками, если жители примут решение о включении их дома в программу», - пояснила Княжевская.
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