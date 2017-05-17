Восемь исторических фонтанов реконструировали в «Лужниках»

В спорткомплексе «Лужники» восемь исторических фонтанов были реконструированы.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Закончили реконструкцию восьми исторических фонтанов на территории олимпийского комплекса «Лужники». Они заработают уже в июне», - написал Собянин в Twitter.

Напомним, починка стадиона «Лужники» началась еще в 2014 году. На спортивной арене будут проходить основные игры чемпионата мира по футболу в 2018 году, в том числе, матч открытия. Количество мест для зрителей на этом стадионе увеличилось до 81 тыс – это на 3 тысячи больше чем было. Максимально приблизили к полю трибуны. В 2017 году также в столице пройдет несколько матчей Кубка конфедераций по футболу.