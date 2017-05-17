Общество

Елена Малкова
17 Мая, 2017 20:24

Официальные талисманы «WorldSkills Kazan-2019» представили в Краснодаре

Талисманы чемпионата мира "WorldSkills Kazan 2019".
Источник фото: dspkazan.com
Казань, 17 Мая - DIXINEWS.

В Краснодаре во время церемонии открытия финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») состоялась презентация официальных талисманов 45-го мирового чемпионата «WorldSkills Kazan-2019».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Казани.

Талисманами чемпионата мира «WorldSkills Kazan-2019» стали мальчик Skillsy и девочка Smarty. Персонажи - это два молодых профессионала, которые по легенде преуспевают во всех областях науки, техники и искусства и обладают всеми необходимыми навыками для достижения успеха.

Напомним, осенью 2016 года был объявлен конкурс на разработку концепции талисмана чемпионата мира «WorldSkills Kazan-2019». На конкурс поступила 81 работа от 72 авторов. В финал прошли 10 претендентов. Победителем стал персонаж Skillsy, которого придумал архитектор из Самары Максим Овчинников. За образ талисмана автор получил 100 тысяч рублей.

В дальнейшем организаторы чемпионата добавили еще один талисман. Мальчик Skillsy и девочка Smarty олицетворяют молодость, мастерство, интеллект и дружбу под слоганом чемпионата «Будущее в твоих руках».

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