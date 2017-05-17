Экономика

Алексей Мирный
17 Мая, 2017 19:33

Медведев постановил расширить особую экономическую зону «Зеленоград»

Источник фото: dixinews.ru
Москва, 17 Мая - DIXINEWS.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что особая экономическая зона «Зеленоград» в ближайшем будущем будет расширена.

Также он сообщил, что уже подписал соответствующий указ правительства.

«Несколько лет назад была создана экономическая зона в Зеленограде технико-внедренческого типа. Теперь мы собираемся ее расширить, соответствующий документ подписан», – отметил Медведев на очередном совещании кабмина.

Вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что на сегодня в ОЭЗ «Зеленоград» создано около 3000 рабочих мест и работает 38 коммерческих резидентов. «Новые территории, на которые увеличивается эта зона, предполагают размещение на них приоритетных отраслей развития промышленности, прежде всего предприятий микроэлектроники, фармацевтики, биотехнологий, станкостроения, автокомпонентов и комплектующих, робототехники и предприятий по производству медицинского оборудования. Правительство Москвы должно проинвестировать в развитие этой территории в 2017-2018 годах 2,5 млрд рублей. Такой проект с Москвой согласован и также предусмотрены меры финансовой ответственности в случае недостижения соответствующих показателей»,- сказал Козак.

Он также упомянул, что в соответствии с соглашением с Правительством города Москвы к 2025 году общий объем инвестиций в ОЭЗ «Зеленоград» должен составить 38,7 млрд рублей, а количество рабочих мест достичь 9600.

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