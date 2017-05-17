В Екатеринбурге ликвидировали 134 несанкционированные свалки

На полигоны вывезено более 2,5 тысяч тонн мусора.

Комитет по экологии и природопользованию Екатеринбурга ежемесячно проводит мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба мэрии.

За апрель муниципальные службы ликвидировали 71 несанкционированную свалку общей массой 1 тысяча 445 тонн. Больше всего свалок было ликвидировано в Чкаловском и Орджоникидзевском районах.

Всего с начала 2017 года на территории Екатеринбурга специалисты устранили 134 свалки. На полигоны вывезено более 2,5 тысяч тонн мусора.

Стоит отметить, что жители города оставляют после себя мусор и в лесном массиве, что приводит к ухудшению экологической ситуации. Для очистки леса муниципальные службы периодически проводят обходы лесопарковой зоны.