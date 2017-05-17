В России предлагают запретить показывать днем по телевидению распитие спиртного

В России предлагают запретить показывать по телевидению распитие спиртного с 6:00 до 23:00, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

В Центре разработки национальной алкогольной политики назвали это рекламой нездорового образа жизни.

Данную идею прокомментировал первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив Султан Хамзаев.

«Считаю, что это сырая инициатива и не поддерживаю ее в силу неподготовленности и неоднозначности. Считаю, что любое действие, исходящее от государства и гражданского общества в вопросе защиты здоровья граждан от алкоголя, табака и наркотиков, должно быть максимально эффективным и проработанным.

Данная инициатива из области «мы можем попиариться». Лично мы так не работаем и по этому принципу инициативы не внедряем. Каждое предложение, которое мы продвигаем в данном направлении, максимально проработано, в том числе с точки зрения поддержки общества. Главное в таком вопросе - следовать принципу «не навреди».

Если мы спровоцируем у людей неоднозначное отношение к антиалкогольным инициативам, ничего хорошего из этого не выйдет. Мы только потеряем поддержку общества в этом важном вопросе, а сегодня это единственный механизм, который помогает нам профессионально бороться с лоббистами.

Я порекомендовал бы авторам инициативы не продвигать эту непроработанную идею, а вступить против рекламы пива. Сегодня оно рекламируется под видом «нулевых градусов»», - прокомментировал Султан Хамзаев.