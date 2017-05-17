Происшествия

Елена Малкова
17 Мая, 2017 15:31

Сегодня начнутся выплаты пострадавшим при взрыве дома в Волгограде

Разрушенный дом по пр. Университетскому.
Источник фото: volgadmin.ru
Волгоград, 17 Мая - DIXINEWS.

Продолжается прием заявлений на оказание жильцам дома на пр. Университетском материальной помощи на первоочередные нужды, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

Сформированные пакеты документов специалисты комитета социальной политики сразу направляют в финансовые учреждения, чтобы банки уже сегодня могли произвести перечисления денежных средств.

В администрации Волгограда принято решение об оказании материальной помощи в размере 10 тысяч рублей каждому жителю дома № 60 по пр. Университетскому.

По решению администрации Волгоградской области по 50 тысяч рублей в качестве помощи на первоочередные нужды будет выплачено каждой семье, проживающей в пострадавшем доме. Первые 22 заявления от семей уже приняты и оформлены.

По желанию заявителя выплату можно получить как на карту (банковский счет), так и через отделения Почты России. Также жильцы пострадавшего дома обращаются за помощью в восстановлении утерянных документов, за оформлением справок - в пункте временного размещения постоянно дежурят сотрудники центра «Мои Документы», Пенсионного фонда, органов социальной защиты населения, комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда, отдела ЗАГС и других служб.

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Волгоград, 17 Мая, 15:31.
Сегодня начнутся выплаты пострадавшим при взрыве дома в Волгограде
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