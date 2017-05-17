Замглавы Минкультуры обсудил с британскими коллегами вопросы сохранения культурного наследия

Заместитель Министра культуры Российской Федерации Олег Рыжков в ходе рабочего визита в Великобританию встретился с генеральным директором Национального фонда объектов исторического интереса либо природной красоты (National Trust) Хелен Гош и с директором по стратегии и развитию National Trust Саймоном Мюрреем.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Стороны посетили принадлежащие фонду объекты и обсудили опыт деятельности фонда National Trust (NT) и механизмы обмена опытом российских и британских коллег, стратегии сотрудничества, перспективы создания волонтерских сетей и воспитание эффективных менеджеров объектов культурного наследия.

«Цель этого визита - познакомиться с деятельностью фонда National Trust, поскольку это один из тех редких случаев, когда коммерческая организация удачно оперирует на рынке исторической недвижимости, не получая при этом никакой спонсорской помощи от государства. И тем не менее это очень успешная компания с оборотом в сотни миллионов фунтов и с огромной сетью объектов. Этот опыт нас очень заинтересовал, мы поехали специально посмотреть, что же такого они делают, чтобы быть настолько успешными», - рассказал Олег Рыжков.

По его словам, в Великобритании есть и другие примеры работы на этом направлении, например, в лице государственной организации English Heritage, которая занимается сохранением и реставрацией объектов по той же схеме, как это делается в России, то есть за счет средств госбюджета. «А NT - это частные деньги, у них вообще нет государственного финансирования. И мы изучаем этот опыт с тем, чтобы аналогичные структуры создавать в России, которых пока у нас нет даже в заметном приближении», - констатировал замглавы федерального ведомства.

Что же касается Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), то они «больше функционируют как эксперты, а не как коммерсанты, то есть не управляют объектами и не извлекают прибыли, а NT - это именно управляющая организация», - уточнил заместитель Министра культуры Российской Федерации.

В качестве ответного шага Министерство культуры Российской Федерации организует тур по России для старшего директора по стратегическому развитию NT Саймона Мюррея, во время которого он ознакомится с достопримечательностями в Ярославской, Костромской, Тамбовской, Архангельской областях и в Татарстане. Последний регион включен в программу по просьбе руководства NT с целью изучения опыта управления многонациональным культурно-историческим наследием.

Кроме того, в России будут организованы масштабная выставка и конференция, посвященные опыту деятельности National Trust.