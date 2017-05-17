Культура

Елена Малкова
17 Мая, 2017 11:00

Замглавы Минкультуры обсудил с британскими коллегами вопросы сохранения культурного наследия

Замглавы Минкультуры России Олег Рыжков обсудил с британскими коллегами вопросы сохранения культурного наследия.
Источник фото: mkrf.ru
За рубежом, 17 Мая - DIXINEWS.

Заместитель Министра культуры Российской Федерации Олег Рыжков в ходе рабочего визита в Великобританию встретился с генеральным директором Национального фонда объектов исторического интереса либо природной красоты (National Trust) Хелен Гош и с директором по стратегии и развитию National Trust Саймоном Мюрреем.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Стороны посетили принадлежащие фонду объекты и обсудили опыт деятельности фонда National Trust (NT) и механизмы обмена опытом российских и британских коллег, стратегии сотрудничества, перспективы создания волонтерских сетей и воспитание эффективных менеджеров объектов культурного наследия.

«Цель этого визита - познакомиться с деятельностью фонда National Trust, поскольку это один из тех редких случаев, когда коммерческая организация удачно оперирует на рынке исторической недвижимости, не получая при этом никакой спонсорской помощи от государства. И тем не менее это очень успешная компания с оборотом в сотни миллионов фунтов и с огромной сетью объектов. Этот опыт нас очень заинтересовал, мы поехали специально посмотреть, что же такого они делают, чтобы быть настолько успешными», - рассказал Олег Рыжков.

По его словам, в Великобритании есть и другие примеры работы на этом направлении, например, в лице государственной организации English Heritage, которая занимается сохранением и реставрацией объектов по той же схеме, как это делается в России, то есть за счет средств госбюджета. «А NT - это частные деньги, у них вообще нет государственного финансирования. И мы изучаем этот опыт с тем, чтобы аналогичные структуры создавать в России, которых пока у нас нет даже в заметном приближении», - констатировал замглавы федерального ведомства.

Что же касается Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), то они «больше функционируют как эксперты, а не как коммерсанты, то есть не управляют объектами и не извлекают прибыли, а NT - это именно управляющая организация», - уточнил заместитель Министра культуры Российской Федерации.

В качестве ответного шага Министерство культуры Российской Федерации организует тур по России для старшего директора по стратегическому развитию NT Саймона Мюррея, во время которого он ознакомится с достопримечательностями в Ярославской, Костромской, Тамбовской, Архангельской областях и в Татарстане. Последний регион включен в программу по просьбе руководства NT с целью изучения опыта управления многонациональным культурно-историческим наследием.

Кроме того, в России будут организованы масштабная выставка и конференция, посвященные опыту деятельности National Trust.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Москве состоится презентация книги-альбома «Царь Давид»
В Москве пройдёт двухнедельная акция «На работу на велосипеде»
В Самаре завершился XV Международный фестиваль «Виват, Баян!»

Путин о Евровидении 2017
Путин рассказал об укреплении экономических связей России и Китая
Эпидемия холеры в Йемене унесла жизни не менее 180 человек
Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального совета Федерального Собрания Швейцарии Ю. Шталем
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замглавы Минкультуры обсудил с британскими коллегами вопросы сохранения культурного наследия
За рубежом, 17 Мая, 10:49.
Александр Галушка обсудил с China Merchants возможность участия в проектах на Дальнем Востоке
Россия, Москва, 17 Мая, 09:46.
Компании готовы создавать на Дальнем Востоке новые рабочие поселки
Уфа, 17 Мая, 08:13.
В Уфе запущена в работу интерактивная карта ремонта дорог
Южно-Сахалинск, 17 Мая, 06:38.
На Сахалине перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый во взяточничестве
Москва, 16 Мая, 22:06.
В Москве состоится презентация книги-альбома «Царь Давид»
Москва, 16 Мая, 21:11.
В Москве пройдёт двухнедельная акция «На работу на велосипеде»
Алматы, 16 Мая, 15:45.
Банк Кенеса Ракишева «Москоммерцбанк» подключился к системе «Мир»
Россия, Москва, 16 Мая, 13:32.
В Минкавказе обсудили мероприятия комплексного развития Кисловодска
За рубежом, 16 Мая, 12:56.
Китайская компания планирует стать резидентом ТОР «Амуро-Хинганская»
Самара, 16 Мая, 11:45.
В Самаре завершился XV Международный фестиваль «Виват, Баян!»
Крым, 16 Мая, 10:32.
Новая дорога соединит федеральную трассу «Таврида» и Крымский мост
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт