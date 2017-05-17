Экономика

Елена Малкова
17 Мая, 2017 10:49

Александр Галушка обсудил с China Merchants возможность участия в проектах на Дальнем Востоке

Основной темой для обсуждения стали МТК «Приморье-1» и «Приморье-2».
Источник фото: minvr.ru
За рубежом, 17 Мая - DIXINEWS.

В ходе рабочего визита в Пекин глава Минвостокразвития России Александр Галушка встретился с вице-президентом компании China Merchants Port Holdings Ху Цзяньхуа.

Стороны обсудили возможность участия компании в проектах, реализуемых на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Основной темой для обсуждения стали МТК «Приморье-1» и «Приморье-2».

«Международные транспортные коридоры - очень перспективное и взаимовыгодное направление. Это пример практического сопряжения наших экономик, экономического пояса «Шелковый путь» и Евразийского союза на Дальнем Востоке», – сказал Александр Галушка.

China Merchants Group является первой китайской транспортной компанией. В настоящее время владеет 46 морскими портами в 18 странах и регионах мира. По состоянию на конец 2016 года, общий объем активов под управлением – 6,9 трлн юаней (один трлн долларов США). Компания активно участвует в реализации стратегии КНР «Один пояс – один путь».

Кроме МТК, компания заинтересована в реализации инвестиционных проектов на территории Свободного порта Владивосток, а также в развитии портовой и городской инфраструктуры Дальнего Востока, а также морских грузоперевозок. Ранее эти вопросы руководство China Merchants обсуждало с вице-премьером –полпредом Президента России в ДФО Юрием Трутневым.

«Вы хотите развивать Дальний Восток, а мы ищем по всему миру, куда инвестировать средства», - отметил Ху Цзяньхуа.

МТК станет отдельным вопросом для обсуждения во время визита Си Цзиньпина в Москву в июле. Ожидается, что тогда же будут подписаны документы по поддержке этого проекта.

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