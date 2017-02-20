Компании готовы создавать на Дальнем Востоке новые рабочие поселки

Новые предприятия на Дальнем Востоке намерены создавать в рамках программы «Дальневосточный гектар» рабочие поселки для своих работников.

С такой инициативой руководство компаний обратилось в Минвостокразвития России. Об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Это сделано для того, чтобы люди, которые приехали работать на этих предприятиях, получили свой «дальневосточный гектар» вместе со своими коллегами и могли бы образовать вместе поселения. Мы будем приветствовать и поддерживать такого рода начинания, когда, с одной стороны, есть усилия государства, а, с другой, работодателя помогать обустраивать «дальневосточный гектар», – отметил глава ведомства.

По словам генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентина Тимакова, уже три предприятия – Амурский завод металлоконструкций, RFP, Алдан-золото – выразили интерес к формированию таких поселений.

Напомним, с 1 февраля 2017 года получить свой «дальневосточный гектар» может каждый гражданин нашей страны. По последним данным, за весь период реализации программы поступило почти 90 тысяч заявок на «дальневосточные гектары», выдано более 16 тысяч земельных участков, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.