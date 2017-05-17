В Уфе запущена в работу интерактивная карта ремонта дорог

В Уфе в этом году планируется выполнить большой объем работ по ремонту дорожного полотна.

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» обновится покрытие 29 участков дорог, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Масштабный ремонт может спровоцировать значительные затруднения движения. Поэтому информация о закрытии тех или иных участков, а также об ограничении движения автотранспорта будет оперативно размещается на официальном сайте администрации Уфы, а также в социальных сетях.

Для того чтобы в режиме реального времени видеть все участки дорог, где в настоящее время ведется ремонт, ограничено или закрыто движение, мэр Уфы Ирек Ялалов дал поручение создать интерактивный ресурс.

На интерактивной карте ежедневно будет обновляться информация об участках улиц, где ведутся ремонтные работы. Таким образом, каждый житель Уфы сможет увидеть эти участки и запланировать свой маршрут движения так, чтобы объехать участки, где затруднено движение либо перекрыта дорога.

Кроме того, на интерактивной карте можно посмотреть паспорт объекта. Это информация о заказчике, генеральной подрядной организации, а также периоде проведения работ.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Уфы, многие автолюбители выстраивают свой маршрут, используя сервис «Яндекс-пробки», поэтому планируется заключить соглашение с компанией «Яндекс». В рамках соглашения все участки дорог, где ведутся ремонтные работы, будут также отображаться и на «Яндекс-пробках».

- Надеюсь, эти интерактивные ресурсы позволят нам провести ремонты дорожного полотна без больших неудобств для уфимцев. Конечно, совсем их исключить нельзя, определенные затруднения будут. Но это все делается для комфорта самих горожан, - сказал Ирек Ялалов.