На Сахалине перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый во взяточничестве

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя г. Южно-Сахалинск.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в крупном размере), а также ч.1 ст.30, п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу лично в крупном размере), сообщает пресс-служба Дальневосточного СУТ СК РФ.

Напомним, в марте 2017 года один из жителей г. Южно-Сахалинск обратился к сотруднику ОЭБ и ПК Сахалинского ЛО МВД России на транспорте с просьбой выдать ему ранее изъятые полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий предметы одежды и обувь. За незаконные действия взяткодатель передал полицейскому банковскую карту, на которую произвел зачисление денежных средств в размере 100 000 рублей в качестве части денежного вознаграждения общей суммой 200 000 рублей. Полицейский от получения взятки отказался. Противоправные действия со стороны взяткодателя своевременно были пресечены сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области.

В ходе следствия также установлено, что в 2016 году предприниматель совершил приготовление к аналогичному особо тяжкому преступлению, а именно лично высказал оперуполномоченному УФСБ России предложение о передаче последнему взятки в размере 800 000 рублей за содействие в получении четырьмя гражданами КНР разрешений на временное проживание в Российской Федерации. Мужчина полагал, что вступил с должностным лицом в предварительный преступный сговор, однако не смог реализовать умысел на совершение преступления по независящим от него обстоятельствам.

Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывали органы УФСБ России по Сахалинской области, ОЭБ и ПК Сахалинского ЛО МВД России на транспорте. По уголовному делу собрана достаточная совокупность доказательств, в связи с чем с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В целях противодействия коррупции обращаем внимание граждан, что каждый факт совершения общественно-опасных деяний, связанных с взяточничеством, следствием тщательно проверяется, принимаются меры к установлению всех без исключения обстоятельств и причин совершенного преступления. В связи с высокой степенью их общественной опасности расследование уголовных дел данной категории находится на контроле руководства управления.