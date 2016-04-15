В Москве пройдёт двухнедельная акция «На работу на велосипеде»

С 15 по 28 мая в столице пройдет акция «На работу на велосипеде», которая завершится Московским велопарадом. Двухнедельное мероприятие совместно проводят Правительство Москвы и проект по развитию велокультуры Let's bike it!.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

«Основная цель акции «На работу на велосипеде» - показать, что велосипед - это эффективное средство передвижения в Москве и Подмосковье. Это также отличный способ поддержания физической формы, инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе», - пояснили в ведомстве.