Культура

Никита Белов
16 Мая, 2017 22:06

В Москве состоится презентация книги-альбома «Царь Давид»

Источник фото: musicstack.com
Москва, 16 Мая - DIXINEWS.

17 мая в Центральном музее музыкальной культуры состоится презентация книги-альбома В.А. Юзефовича о жизни и творчестве народного артиста СССР, знаменитого скрипача и дирижера Давида Ойстраха.

В основе издания - богатейший личный архив музыканта, хранящийся во Всероссийском музейном объединении музыкальной культуры имени М.И. Глинки. Большинство документов публикуется впервые.

Книга-альбом «Царь Давид» выпущена издательством «Особая книга» (Москва). Автор проекта и составитель – музыковед и историк российской культуры Виктор Юзефович. Читателям хорошо известны его книги о Давиде Ойстрахе, Араме Хачатуряне, Сергее Кусевицком. Издание удостоено гранта Президента Российской Федерации.

В уникальной книге-альбоме «Царь Давид» собраны материалы из коллекции ВМОМК имени М.И. Глинки, библиотек и архивов, оркестров и филармоний, музеев и частных собраний России, Украины, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Израиля, США, Австралии, Китая, Японии.

В издание вошли около 2 000 фотографий. Изобразительный и текстовый ряды книги-альбома «Царь Давид» знакомят с жизнью и творчеством Давида Ойстраха в контексте времени, позволяют понять его личность, характер, человеческие пристрастия.

В презентации уникального издания примут участие автор книги «Царь Давид» Виктор Юзефович, главный редактор издательства «Особая книга» Дмитрий Проценко, ректор Музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова, президент фонда «Российское исполнительское искусство» Валерий Ворона, пианист и музыкальный журналист Андрей Хитрук.

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