Банк Кенеса Ракишева «Москоммерцбанк» подключился к системе «Мир»

АО «КБ «Москоммерцбанк» - «дочка» крупного частного банка Казахстана «Казкоммерцбанка» подключился к национальной системе платежных карт «Мир».

В качестве участника платежной системы "Мир" «Москоммерцбанк» присоединился с 27 февраля, и уже в мае этого года завершил подключение к операционному и клиринговому центру НСПК «Мир», в соответствии с необходимыми требованиями законодательства РФ.

Как сообщили ИА «Банки.ру» в пресс-службе АО «КБ «Москоммерцбанк», банк с 15 мая 2017 года запустил обслуживание платежных карт «Мир» в собственной сети устройств самообслуживания. Теперь клиенты банка имеют возможность воспользоваться картами «Мир», наравне с другими продуктами международных платежных систем.

Для справки:

АО «КБ «Москоммерцбанк», является «дочкой» «Казкоммерцбанка» - крупнейшего частного банка Казахстана, владеющим 100% акций. Конечными бенефициарами АО «Казкоммерцбанк» выступают известный казахстанский предприниматель и председатель совета директоров Казкоммерцбанка и Москоммерцбанка Кенес Ракишев (61,82%), Нуржан Субханбердин (19,41%), Нина Жусупова (1,6%), Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (15,24%) и акционеры-миноритарии (1,93%).

Основная деятельность «Москоммерцбанка» направлена на кредитные продукты: развитие розничного бизнеса, привлечения средств граждан во вклады, а также на выдачу потребительских, карточных и ипотечных кредитов для населения.

По данным на 1 апреля 2017 года активы банка составили 18,87 млрд рублей (160-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 5,73 млрд, кредитный портфель - 5,90 млрд, обязательства перед населением - 6,61 млрд.