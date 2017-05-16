В Минкавказе обсудили мероприятия комплексного развития Кисловодска

В Минкавказе России под председательством Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова состоялось совещание, посвященное реализации перечня мероприятий комплексного развития города-курорта Кисловодска.

В частности, обсуждались вопросы сохранения и развития санатория им. Г.К.Орджоникидзе, являющегося объектом культурного наследия. Поднимался также вопрос о состоянии Эшкаконского гидроузла.

Как сообщает пресс-служба Минкавказа России, в работе совещания приняли участие статс-секретарь - заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, директор Департамента Минкавказа России Ольга Рухуллаева, представители Минприроды России, Минкультуры России, Минстроя России, Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Федерального агентства водных ресурсов, представители Правительства Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, иных организаций.

Перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 2899-р.

Открывая совещание, Лев Кузнецов отметил, что оба объекта «являются ключевыми и по своей социальной значимости - с точки зрения вопросов качества жизни, и как культурное наследие».

«Нам важно обеспечить сохранность этих объектов и определить те меры, которые будут способствовать их дальнейшему развитию», - сказал Министр.

В настоящее время рассматривается вопрос о включении мероприятий по восстановлению лечебного корпуса санатория им. Г.К.Орджоникидзе в федеральную целевую программу «Культура России (2012 – 2018 годы)» на 2018 год.

Министр поставил задачи: определить перечень работ, которые обеспечат сохранность данного объекта, как ансамбля, представляющего культурную ценность, а также выработать подходы и привлечь инвестиции, при необходимости частные, для развития на базе санатория современного сервиса и лечебно-оздоровительных услуг. Специалисты должны в ближайшее время выехать на место для того, чтобы сформировать перечень объектов, входящих в ансамбль санатория, и определить программу очередности проведения ремонтно-реставрационных работ.

«Мы должны принять все необходимые меры для того, чтобы санаторий был включен в федеральную целевую программу в этом году», - подчеркнул Лев Кузнецов. Участники совещания обсудили вопрос о состоянии объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла.

Эшкаконское водохранилище обеспечивает питьевой водой жителей Кисловодска, Лермонтова и Ессентуков, а также города Учкекен в Карачаево-Черкесии. Эксплуатацию гидроузла осуществляет Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения Ставропольского края. Особенность объекта в том, что основная его часть расположена на территории Карачаево-Черкесии. В настоящее время большинство объектов Эшкаконского гидроузла нуждаются в ремонте, а также модернизации или реконструкции.

В ходе обсуждения Статс-секретарь - заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев предложил создать рабочую группу с включением в нее представителей всех профильных ФОИВов, руководства Ставропольского края и Карачаево-Черкесии для выработки конкретных мер и определения источников финансирования. «Это должно быть комплексное решение», - считает Олег Хацаев.

По итогам обсуждения Министр поручил сформировать рабочую группу и в течение месяца представить предложения по наиболее эффективной модели управления объектом и решению возникших проблем.