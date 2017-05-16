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Елена Малкова
16 Мая, 2017 12:56
Китайская компания планирует стать резидентом ТОР «Амуро-Хинганская»
За рубежом, 16 Мая - DIXINEWS.
Китайская компания Joybay Agricultural Holding Limited, специализирующаяся на сельском хозяйстве, планирует стать резидентом ТОР «Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области.
Об этом стало известно в ходе встречи Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и председателя совета директоров аграрного холдинга Жэнь Цзяньчао в Пекине, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
По словам Александра Галушки общий объем инвестиций оценивается в 120 млн долл. США. Joybay Agricultural Holding Limited планирует построить в ЕАО завод завода по глубокой переработке соевых бобов и производству изолята соевого белка мощностью до 30 тыс. тонн в год. При этом компания намерена не только построить завод, но и внедрить на территории современные технологии, а также обучить персонал из числа местных жителей.
«Это очень правильный подход, когда инвестор приходит с современной технологией. Это порождает спрос на науку, спрос на исследования, - подчеркнул Александр Галушка. – Со своей стороны мы обещаем всестороннюю помощь».
Компания намерена выращивать соевые бобы в Амурской области, но переработку производить в соседней автономии. Такое решение связано с предстоящим вводом в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян.
«До конца мая мы примем окончательное решение по созданию новой компании, которая могла бы стать резидентом ТОР», - сказал Жэнь Цзяньчао.
Стороны также обсудили перспективу реализации проектов Joybay Agricultural Holding Limited в области аквакультуры на Дальнем Востоке.
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