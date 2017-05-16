Культура

Елена Малкова
16 Мая, 2017 11:45

В Самаре завершился XV Международный фестиваль «Виват, Баян!»

XV Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!».
Источник фото: vk.com/vivatbayan
Самара, 16 Мая - DIXINEWS.

Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!» проходил в Самаре с 11 по 14 мая при поддержке регионального правительства.

15 лет в регионе проводится фестиваль и конкурс «Виват, Баян!», сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

С каждым годом конкурс становится все более популярным. В фестивале принимают участие гости из ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, Украины, Китая, Сербии.

Ежегодно в Самару на конкурс съезжаются талантливые молодые музыканты.

«Идея этого проекта, зародившаяся в 2002 году в Самаре, теперь приобрела иной масштаб, - рассказывает художественный руководитель фестиваля «Виват, Баян!» Сергей Войтенко. - Первоначальная задумка была привозить в наш регион самобытных артистов, мастеров баянного искусства, чтобы познакомить с ними самарскую публику. Затем мы решили организовать музыкальное состязание для талантливой молодежи. Сначала конкурс был Поволжский, потом Всероссийский. И я рад сообщить, что с этого года наступила новая веха в истории проекта: теперь у него объединённое название Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!».

В этом году поступило более ста заявок для участия в конкурсе. Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри: музыканты и преподаватели из Италии, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Самары.

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