Новая дорога соединит федеральную трассу «Таврида» и Крымский мост

Главгосэкспертиза России закончила рассмотрение проекта строительства автомобильной дороги, которая соединит федеральную трассу «Таврида» с транспортным переходом через Керченский пролив.

Об этом сообщает пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости строительства. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Протяженность новой дороги составит 8,603 км, ширина каждой из четырех полос - 3,75 метра, расчетная скорость движения, принятая в соответствии со стандартными требованиями, - 120 км/ч. В ходе работ на участке строительства обустроят водопропускные трубы, путепроводы, локальные очистные сооружения, трансформаторные подстанции, акустические экраны. Также будут проведены реконструкция воздушных линий электропередач и переустройство пересекаемых распределительных газопроводов и магистральной тепловой сети.

Проект предусматривает его подключение к улично-дорожной сети Керчи, что позволит сформировать перспективный транспортный узел в городе и его окрестностях. Завершение строительства автомобильного подхода будет синхронизировано с окончанием возведения Крымского моста и запуском движения по федеральной трассе «Таврида».