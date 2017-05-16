Экономика

Елена Малкова
16 Мая, 2017 09:39

Омская область – в числе лидеров Сибири по использованию инновационных технологий в производстве

Омский регион – один из лидеров Сибири по исполнению «майского» указа Президента РФ по техническому перевооружению и модернизации производств.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 16 Мая - DIXINEWS.

В 2016 году в промышленной сфере региона использовалось 3145 современных технологий, что на 110 больше, чем в предыдущий период, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Омская область – один из регионов-лидеров Сибири по исполнению «майского» указа Президента России по техническому перевооружению и модернизации производств.

За последние пять лет доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в ВРП в регионе достигла 111,1%. Этот показатель превышает общероссийский уровень (106,8%) и среднее значение по СФО (101,1%).

Научно-техническое и инновационное развитие промышленности области положительно влияет на экономику региона, подтверждая его статус индустриального центра страны. По числу используемых в производстве современных технологий регион является одним из лидеров в Сибирском федеральном округе.

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