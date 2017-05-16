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Елена Малкова
16 Мая, 2017 06:28
В России заработала единая система поддержки инвестпроектов Дальнего Востока
Россия, Москва, 16 Мая - DIXINEWS.
Первая автоматизированная система поддержки инвестиционных проектов Дальнего Восток заработала в России.
Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе встречи с журналистами 15 мая в Пекине, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Программа предусматривает создание для каждого инвестора личного кабинета. В тоже время сотрудники всех задействованных ведомств в режиме реального времени смогут получать информацию о дорожных картах проектов.
"В мае мы запустили работу единой информационной системы поддержки инвестиционных проектов. Инвестору больше не нужно никуда ходить для того, чтобы узнать какую-либо информацию - все проекты собраны в одном месте",- сообщил Министр.
Александр Галушка уточнил, что сегодня в систему заведено 600 инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Дальнего Востока.
"Система поможет оперативно решать насущные вопросы инвесторов в режиме онлайн. У меня она также установлена и в онлайн режиме я могу увидеть на каком этапе находится тот или иной проект. если вижу задержки на муниципальном или региональном уровне , могу реагировать на них на федеральном", - заявил глава Минвостокразвития России.
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