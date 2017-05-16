В России заработала единая система поддержки инвестпроектов Дальнего Востока

Первая автоматизированная система поддержки инвестиционных проектов Дальнего Восток заработала в России.

Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе встречи с журналистами 15 мая в Пекине, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Программа предусматривает создание для каждого инвестора личного кабинета. В тоже время сотрудники всех задействованных ведомств в режиме реального времени смогут получать информацию о дорожных картах проектов.

"В мае мы запустили работу единой информационной системы поддержки инвестиционных проектов. Инвестору больше не нужно никуда ходить для того, чтобы узнать какую-либо информацию - все проекты собраны в одном месте",- сообщил Министр.

Александр Галушка уточнил, что сегодня в систему заведено 600 инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Дальнего Востока.

"Система поможет оперативно решать насущные вопросы инвесторов в режиме онлайн. У меня она также установлена и в онлайн режиме я могу увидеть на каком этапе находится тот или иной проект. если вижу задержки на муниципальном или региональном уровне , могу реагировать на них на федеральном", - заявил глава Минвостокразвития России.