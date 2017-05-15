|
Алексей Мирный
15 Мая, 2017 21:53
На Алтуфьевском шоссе увеличится втрое производственный комплекс
Москва, 15 Мая - DIXINEWS.
На северо-востоке столицы планируется реконструировать крупный производственный комплекс принадлежащий компании «СМАК».
Об этом сообщил Константин Тимофеев - председатель Москомстройинвеста.
«Здания находятся на Алтуфьевском шоссе, 31А. Сейчас площадь корпусов составляет порядка 7 тыс. кв. метров. После реконструкции она увеличится более чем в три раза - до 23,5 тыс. «квадратов». Проект одобрили власти Москвы на заседании Градостроительно-земельной комиссии», - рассказал Тимофеев.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт