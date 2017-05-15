На Алтуфьевском шоссе увеличится втрое производственный комплекс

На северо-востоке столицы планируется реконструировать крупный производственный комплекс принадлежащий компании «СМАК».

Об этом сообщил Константин Тимофеев - председатель Москомстройинвеста.

«Здания находятся на Алтуфьевском шоссе, 31А. Сейчас площадь корпусов составляет порядка 7 тыс. кв. метров. После реконструкции она увеличится более чем в три раза - до 23,5 тыс. «квадратов». Проект одобрили власти Москвы на заседании Градостроительно-земельной комиссии», - рассказал Тимофеев.