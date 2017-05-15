Общество

Елена Малкова
15 Мая, 2017 15:45

Региональный центр развития спорта на ДВ готов к четвертому этапу строительства

Проект регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре.
Источник фото: gge.ru
Хабаровск, 15 Мая - DIXINEWS.

Хабаровский филиал Главгосэкспертизы России закончил рассмотрение проектно-сметной документации четвертого этапа строительства Регионального центра развития спорта.

Региональный центр развития спорта в Комсомольске-на-Амуре создается в рамках реализации долгосрочного плана по комплексно-социальному развитию города, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации в апреле 2016 года, сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Первые три этапа проекта включают возведение крытого футбольного манежа, легкоатлетического манежа и Центра сложнокоординационных видов спорта. В ходе четвертого будет возведен Центр игровых видов спорта и единоборств.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Также установлено, что сметная стоимость проекта определена достоверно. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

В центре будут оборудованы снарядный и тренажерный залы единоборств, залы восточных единоборств и борьбы, универсальный трехсветный спортивный зал, комнаты для взятия проб на допинг и проведения допинг-контроля, контрастный бассейн и другие помещения для тренеров и спортсменов.

Универсальный зал предназначен для проведения тренировок и соревнований по самбо, дзюдо, карате, тхэквондо и другим видам единоборств, а также для занятий игровыми видами спорта - баскетболом, волейболом, гандболом, мини-футболом и другими. Проект предусматривает обустройство специального спортивного паркетного пола, сборно-разборных и телескопических трибун, оборудования для звукового и видеосопровождения соревнований. Так как в Универсальном зале будут проходить еще и культурно-массовые, деловые, образовательные и развлекательные мероприятия, в помещении при необходимости можно будет устанавливать сборно-разборные сцену и подиум, а также световое и звуковое оборудование для сопровождения концертов.

Участок строительства, которое будет финансироваться за счет средств федерального бюджета, находится в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре. Общая площадь строения составит 17897,24 кв.м.

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