Более 30 регионов России предложили свои идеи по освоению «дальневосточного гектара»

Более 300 заявлений поступило на конкурс идей «Дальневосточный гектар» из 31 российского региона, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Авторы лучших идей по использованию земельных участков, полученных по программе «Дальневосточный гектар» представят свои проекты на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Конкурс проводится по шести номинациям: «Малоэтажное жилищное строительство», «Сельское хозяйство», «Туризм и рекреация», «Инновационные/технологичные решения», «Экологическая и социально ориентированная деятельность», «Поселения».

Наибольшее количество работ в номинациях «Сельское хозяйство» и «Экологическая деятельность». Сразу несколько десятков заявок поступило по номинации «Туризм и рекреация». Среди заявленных проектов – организация производства сувенирной продукции, открытие этнодеревни и создание новых туристических маршрутов.

«Наблюдая активность граждан, присылающих свои проекты на конкурс, и высокий уровень проработки идей, мы не сомневаемся, что объединение таких мощных ресурсов, как земля, государственная поддержка, инициатива и творческий подход, дадут в результате массу интересных, уникальных и главное работающих проектов», - прокомментировала директор Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий Александра Максимец.

По итогам конкурса АРЧК ДВ сформирует на базе лучших работ модельные решения, которые будут опубликованы на сайте агентства.

«Поиск, сбор и популяризация новых идей по освоению Дальнего Востока – важнейшая задача, решение которой станет основой для создания новых кластеров экономики региона», - подчеркнул генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков. «Уже сегодня есть примеры реализации идей, предложенных гражданами в ходе Конкурса идей 2016 года. К примеру, на базе проекта «Дальневосточный дрон» работает компания, предоставляющая услуги дистанционного изучения земельных участков, а среди поступающих сегодня идей, есть предложения по созданию аэродромов для беспилотной авиации».

По мнению главы Министерства России по развитию Дальнего Востока Александра Галушки закон дает максимальную свободу самореализации граждан. Министр подчеркнул, что для россиян сегодня предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков.

«Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать все, что не запрещено российским законодательством. Но все-же получение земли – ответственный шаг. Нужно понимать цели и задачи – для чего берется участок, проанализировать затраты, посмотреть, какими мерами поддержки можно воспользоваться при освоении территории», - добавил Александр Галушка.

Напомним, прием заявок на конкурс идей «Дальневосточный гектар» продлится до 15 июля 2017 года. С положением о Конкурсе идей и призами по номинациям можно ознакомиться на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конкурсные заявки принимаются через форму, размещенную по адресу http://hcfe.ru/contest/. К оформлению презентации предъявляются минимальные требования, чтобы не ограничивать творческий подход авторов идей.

Инициатором конкурса идей «Дальневосточный гектар» выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) при поддержке Минвостокразвития России и Общественного совета Минвостокразвития России. Конкурс проводится в сотрудничестве с Всемирным фондом дикой природы, инвестиционной компании «CRESCO Finance», компаний «Дубль Дом» и «Росстройконсалтинг». Соорганизаторы предусмотрели грантовую и призовую поддержку авторам лучших работ. Это высокотехнологичный беспилотник, сертификаты на приобретение домов, разработку бизнес-моделей, товарных знаков и т.д.