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Елена Малкова
15 Мая, 2017 09:04

В Красноярске открылся Всероссийский библиотечный конгресс

В Красноярске начал работу Всероссийский библиотечный конгресс.
Источник фото: spb.kp.ru
Красноярск, 15 Мая - DIXINEWS.

Сегодня в Красноярске состоялось торжественное открытие Всероссийского библиотечного конгресса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятие проводится Российской библиотечной ассоциацией при поддержке федерального министерства культуры и Правительства Красноярского края.

Всероссийский библиотечный конгресс открылся церемонией вручения председателю Правительства Красноярского края Виктору Томенко знака "Красноярск - библиотечная столица России 2017 года". Знак вручил президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов.

Приветствуя участников конгресса, премьер-министр Красноярского края подчеркнул, что это масштабное культурное событие, которое ежегодно проходит в разных городах России, безусловно, имеет очень большое значение не только для дальнейшего развития библиотечной сферы, но и для формирования государственной культурной политики страны. Он также напомнил присутствующим, что в 2016 году Красноярский край вошёл в ТОП-5 самых читающих регионов страны.

Всероссийский библиотечный конгресс будет проходить с 15 по 18 мая. В Красноярск приехали специалисты со всей России – более 1200 человек из 60 регионов. Для участников конгресса будет проведено 45 тематических секций и несколько круглых столов. Жителей Красноярска ожидает культурная программа: встречи с писателями, спектакли, экскурсии.

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