За нарушения на выборах предложили ввести уголовное наказание

Уголовное наказание может быть введено за незаконную выдачу и получение бюллетеней на выборах.

В парламенте обсуждают проект поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ за нарушения во время голосования на выборах, сообщают «Известия».

Уголовное наказание может быть введено за незаконную выдачу и получение бюллетеней во время голосования на выборах, если в этом участвует группа лиц по предварительному сговору.

Данные поправки в УК РФ сейчас обсуждают в парламенте, рассказали источнику главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Они сообщили, что законопроект может быть внесен в Госдуму после получения отзывов из Верховного суда и правительства.

Как пояснил источнику председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, уголовная ответственность в настоящее время предусмотрена за ряд нарушений в ходе выборов: например, за фальсификацию итогов голосования или фальсификацию избирательных документов. При этом только административная ответственность последует за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня.

Председатель думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников («Единая Россия») рассказала «Известиям», что сейчас обсуждается вопрос введения уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение бюллетеней для голосования.

- Наказание будет предусмотрено как для членов избирательной комиссии, так и для тех, кто незаконно голосовал. По принципу коррупционности - для тех, кто дал, и для тех, кто взял, - уточнил Павел Крашенинников, подчеркнув, что возможны различные санкции - как штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, так и принудительные работы.

Он добавил, что обсуждается и мера наказания в виде лишения свободы до пяти лет, в случае, если нарушение было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Такая мера наказания будет грозить организаторам так называемых каруселей на выборах, когда граждан возят по избирательным участкам, чтобы они голосовали по несколько раз. Как пояснили источнику, для «рядовых» участников «карусели» на выборах максимальный срок лишения свободы не будет превышать четыре года.

Павел Крашенинников отметил, что еще обсуждается вопрос о том, когда будет наступать административная, а когда уголовная ответственность. Андрей Клишас подчеркнул, что предусматривается введение уголовной ответственности за незаконную выдачу и незаконное получение бюллетеня, если эти нарушения были совершены три и более раз в ходе одного и того же голосования.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что введение уголовного наказания для организаторов «каруселей» - еще один шаг к повышению доверия граждан к выборам.

О возможном введении уголовной ответственности за «карусели» на выборах стало известно в ходе обсуждения в первом чтении законопроектов сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, которые выступили с предложением отменить открепительные удостоверения для голосования и упростить процедуру наблюдения на избирательных участках.