Общество

Елена Малкова
15 Мая, 2017 05:30

В Волгограде с обочин городских дорог вывозят копившийся десятилетиями грунт

Работы по очистке обочин городских магистралей от скопившегося грунта.
Источник фото: volgadmin.ru
Волгоград, 15 Мая - DIXINEWS.

Очистку обочин городских магистралей от скопившегося грунта проводят на улицах областного центра муниципальные дорожные предприятия.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, подобные работы не проводились на протяжении десятилетий.

За столь длительное время вдоль бордюров скопились массы песчано-грунтовых наносов, которые в случае дождей грязевыми потоками стекают на проезжую часть. Генеральная очистка обочин позволит в дальнейшем сделать содержание улиц Волгограда более эффективным.

В процессе обслуживания автодорог на протяжении многих лет песчано-грунтовые частицы оседали на обочине. За десятилетия вдоль магистралей образовались валы грунта и песка.

Как следствие, на многих участках автодорог высота обочин намного превышает уровень проезжей части, загрязняя ее после таяния снега и дождей.

В этом году, как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, кардинально изменен подход к уборке дорожной сети: для этого организованы специальные работы по вывозу лишнего грунта с обочин. В распоряжении муниципальных дорожных служб - современная техника, которая позволяет выполнять очистку обочин более эффективно и оперативно.

Так, накануне майских праздников дорожные бригады навели порядок на центральных улицах областного центра. После приступили к очистке магистралей Краснооктябрьского района. По оценкам муниципального дорожного предприятия МБУ «Северное», здесь состояние обочин вдоль дорог является наиболее проблемным.

– Необходимость в такой работе назрела давно – уборка обочин вдоль городских дорог не проводилась лет двадцать, – сообщил представитель МБУ «Северное» Александр Урядников. – В работах задействована спецтехника – тракторы и КАМАЗы. Теперь при осадках и после снегопада грунт не будет стягиваться на проезжую часть. Это сделает передвижение по нашим дорогам для автовладельцев намного комфортнее, а также позволит значительно уменьшить трудозатраты на дальнейшее содержание улично-дорожной сети.

Работы проводятся с целью создания комфортной городской среды. Эта задача является одним из приоритетных направлений долгосрочной стратегии развития региона.

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