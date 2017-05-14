Летом достроят центр «Веста» на Озерковской набережной

Культурно-оздоровительный методический центр с творческими мастерскими «Веста» на Озерковской набережной планируется достроить к середине этого года.

Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

«Уже полностью завершены строительно-монтажные работы, закончена прокладка теплосети. Строителям еще предстоит выполнить отделку общественных пространств в здании. Если эти работы будут своевременно завершены, то объект введут в эксплуатацию до конца июня. Четырехэтажное здание центра возводится на Озерковской набережной, вл. 14, стр. 1. Его площадь составляет почти 2,5 тыс. кв. м. На двух подземных этажах будет размещен паркинг на 28 машино-мест. Ранее на этом месте находилось аварийное строение, которое разобрали в 2006 году. Реализация инвестиционного проекта затянулась из-за кризиса: после сноса старого здания площадку огородили, но затем забросили. Стройка возобновилась только в 2014 году», – говорится в сообщении.