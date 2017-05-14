Общество

Алексей Мирный
14 Мая, 2017 19:34

В Москве прошел митинг противников реновации хрущёвок

Источник фото: newizv.ru
Москва, 14 Мая - DIXINEWS.

Митинг противников программы реновации старого жилья, которая обсуждается в данный момент в Госдуме, прошел сегодня на проспекте Сахарова.

Мероприятие было заранее согласовано с городскими властями Москвы и назначено на 14 мая воскресенье, 14:00.

Как сообщалось ранее, Департамент безопасности Москвы, принял заявки на проведение данных мероприятия от нескольких различных инициативных групп граждан. Организаторы митингов рассчитывали собрать до 5000 человек.

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