Владимир Путин пригласил участников международного форума в Пекине на ВЭФ

Президент России Владимир Путин, сегодня, 14 мая, на открытии экономического форума «Один пояс – один путь» в Пекине пригласил участников международного события на Восточный экономический форум, который придет 6-7 сентября во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Очевидно, что идеи, инициативы участников нынешнего форума потребуют дальнейшего обсуждения, и мы, безусловно, готовы принимать участие в таких дискуссиях. Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных, деловых кругов посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского экономического форма и в сентябре – Восточного экономического форума во Владивостоке», - заявил глава государства.

Владимир Путин также отметил, что сегодня для реализации масштабных совместных проектов в инфраструктуре, энергетике, на транспорте, в современных высокотехнологичных отраслях необходимо создавать комфортные условия для привлечения частных инвестиций. В качестве удачного примера глава государства назвал дальневосточные территории опережающего развития.

«Важно создать удобные, понятные, комфортные и предсказуемые условия для работы инвесторов, наладить обмен лучшими практиками. Например, мы использовали опыт стран АТР при разработке льготных условий для инвесторов в территориях опережающего развития на Дальнем Востоке Российской Федерации», - добавил Президент.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам открытия форума уточнил, что при разработке закона о ТОРах был детально изучен опыт развития специальных экономических зон в Китае, Японии, Сингапуре, Корее. В настоящий момент в 16 территориях опережающего развития уже работают 125 инвесторов. Объем инвестиций в их проекты составляет 483 млрд рублей.

«Мы собрали в одном законе лучшие решения в части налоговых преференций, упрощенных административных процедур, создания инфраструктуры за счет государства. ТОРы не единственная мера, в течение последних трех лет проводилась масштабная работа по привлечению частных инвестиций на Дальний Восток. Сегодня мы можем видеть первые результаты этой работы: в общей сложности на Дальний Восток привлечено более 2 трлн рублей инвестиций. Это большие инвестиции для региона. И сегодня уже создаются первые предприятия, открываются новые заводы», - пояснил Александр Галушка.