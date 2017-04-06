Экономика

Елена Малкова
14 Мая, 2017 16:31

Минвостокразвития предлагает создать российско-китайскую компанию для управления МТК

Прохождение транзитных грузов по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2».
Источник фото: eastrussia.ru
Россия, Москва, 14 Мая - DIXINEWS.

Совместная российско-китайская управляющая компания может быть создана для управления международными транспортными коридорами (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2».

Об этом заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который в эти дни принимает участие в международном экономическом форуме «Один пояс – один путь» в Пекине, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Глава Минвостокразвития отметил, что ведомство готово предложить межправительственное соглашение о развитии транспортных коридоров между Государственным комитетом по реформе и развитию КНР и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока.

«Международные транспортные коридоры - очень перспективное и взаимовыгодное направление. Известна сложность в конкурентном ограничении, которое есть на Северо-Востоке Китая – удаленность внутренних портов, - подчеркнул Александр Галушка. - Но близко российские порты, и китайские грузы могут быть быстро и удобно доставлены из российских портов. Выигрывает экономика северо-восточных провинций Китая, она становится более конкурентной, а российская сторона выигрывает на грузопотоке. Это пример практического сопряжения наших экономик, экономического пояса «Шелковый путь» и Евразийского союза на Дальнем Востоке».

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на церемонии открытия Международного форума «Один пояс - один путь» в Пекине обозначил необходимость расширения транспортных инфраструктурных проектов.

«Необходимо снимать инфраструктурные ограничения для интеграции, и, прежде всего, создавать систему современных, связанных транспортных коридоров. Россия с ее уникальным географическим положением готова и к такой совместной работе. Мы последовательно модернизируем морскую, железнодорожную, автомобильную инфраструктуры, расширяем пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей», — сказал Владимир Путин.

По итогам открытия форма Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что российской стороной проделана большая работа по расширению возможностей в рамках существующих МТК.

«Мы готовы создать бесшовный коридор для китайских грузов. Уже сегодня принят закон, и он уже действует, по которому пункты пропуска через границу в рамках МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» работают круглосуточно, - рассказал Министр. - Мы упростили режим контроля – вместо нескольких теперь определен единый контрольный орган. Мы предоставили право электронного декларирования грузов».

Китайская сторона также планирует перейти на круглосуточный режим. Александр Галушка отметил, что эти вопросы будут обсуждаться в ходе рабочего визита в Пекин.

Справочно:
МТК соединяют северо-восточные провинции Китая с портами Приморского края и позволяют существенно снизить издержки китайских грузоотправителей. По оценкам международных экспертов грузовая база коридоров может достигать до 45 миллионов тонн ежегодно, а совокупная экономия китайских грузоотправителей – до 7 млрд юаней в год.

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