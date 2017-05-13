В Смольном обсудили перспективы сотрудничества Санкт-Петербурга и Японии в области молодежной политики

12 мая председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина встретилась с Генеральным консулом Японии в Санкт-Петербурге господином Масанори Фукусима.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Рената Абдулина поблагодарила Генерального консула за проявленный интерес к сфере молодежной политики. Председатель Комитета отметила, что в прошлом году делегация студентов и лидеров молодежных объединений Санкт-Петербурга посетила с визитом город-побратим Осаку.

Стоит отметить, что годом ранее делегация студентов и преподавателей из Японии приезжала в северную столицу. Молодежные обмены двух стран, которые стартовали в 2014 году, уже стали доброй традицией. Рената Абдулина отметила, что делегацию из Японии Санкт-Петербург готов принять и в декабре этого года. Для участников делегации будет подготовлена насыщенная культурная программа, они смогут принять участие и в Петербургском международном молодежном форуме (ПММФ).

Также Рената Абдулина рассказала о направлениях развития молодежной политики, в том числе речь шла о Молодежном арктическом центре компетенций в Санкт-Петербурге. Это образовательная дискуссионная площадка для студентов, аспирантов и молодых специалистов, занятых в сфере арктических специальностей: полярники, экологи, медики, геологи, специалисты узкопрофильных направлений.

Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями выразила надежду и на обмен опытом в сфере добровольчества. В настоящее время в Санкт-Петербурге более 20 тысяч молодых добровольцев, занятых в спортивных, патриотических, экологических мероприятиях, в том числе один из самых многочисленных из регионов страны корпус Волонтеров Победы.

В ходе встречи господин Масанори Фукусима выступил с предложением проводить молодежные обмены чаще и сделать их профильными. Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге отметил, что 2018 год станет годом Японии в России и годом России в Японии. Господин Масанори Фукусима предложил активизировать совместную работу по направлению двустороннего сотрудничества.