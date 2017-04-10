В московской мэрии рассказали об интеграции всего городского транспорта

Около 50 млн москвичей и гостей города проехало по Московскому центральному кольцу (МЦК) начиная с момента его запуска.

Но поток пассажиров вырастет еще больше после окончательной интеграции МЦК в общую транспортную систему Московского региона, - отметил Марат Хуснуллин - заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству.

«Мы планируем сократить расстояние пересадок между остановочными пунктами радиальных направлений железной дороги и МЦК, для чего будут построены новые платформы и терминалы. Строительство новых пересадочных терминалов на Московском центральном кольце планируется завершить в следующем году. Новые терминалы появятся около станции «Фрезер» Казанского направления ж/д и около станции МЦК «Окружная» на Савеловском направлении ж/д. Будут построены платформы на Павелецком, Курском и Рижском направлениях железной дороги. Кроме этого, планируется перенести железнодорожные платформы «Северянин» на Ярославском направлении и «Карачарово» на Горьковском. На Октябрьской железной дороге будет организован наземный пешеходный переход между остановочным пунктом МЦК «Лихоборы» и платформой «НАТИ», - рассказал Хуснуллин.