Экономика

Алексей Мирный
13 Мая, 2017 13:54

В московской мэрии рассказали об интеграции всего городского транспорта

Источник фото: mosmetro.ru
Москва, 13 Мая - DIXINEWS.

Около 50 млн москвичей и гостей города проехало по Московскому центральному кольцу (МЦК) начиная с момента его запуска.

Но поток пассажиров вырастет еще больше после окончательной интеграции МЦК в общую транспортную систему Московского региона, - отметил Марат Хуснуллин - заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству.

«Мы планируем сократить расстояние пересадок между остановочными пунктами радиальных направлений железной дороги и МЦК, для чего будут построены новые платформы и терминалы. Строительство новых пересадочных терминалов на Московском центральном кольце планируется завершить в следующем году. Новые терминалы появятся около станции «Фрезер» Казанского направления ж/д и около станции МЦК «Окружная» на Савеловском направлении ж/д. Будут построены платформы на Павелецком, Курском и Рижском направлениях железной дороги. Кроме этого, планируется перенести железнодорожные платформы «Северянин» на Ярославском направлении и «Карачарово» на Горьковском. На Октябрьской железной дороге будет организован наземный пешеходный переход между остановочным пунктом МЦК «Лихоборы» и платформой «НАТИ», - рассказал Хуснуллин.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Инвестиционные проекты Дальнего Востока представят на форуме в Пекине
Опубликован обзор основных инвестиционных событий Москвы
Проект Восточной нефтехимической компании одобрен Главгосэкспертизой

В столичном метро прозвучала эльфийская опера
Редкие бриллианты и бирманский рубин выставят на торги в Женеве
Первый в мире прыжок с парашютом с беспилотника
США поставили курдам военную технику, включая минометы и пулеметы
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Смольном обсудили перспективы сотрудничества Санкт-Петербурга и Японии в области молодежной политики
Россия, Москва, 13 Мая, 15:58.
Инвестиционные проекты Дальнего Востока представят на форуме в Пекине
Москва, 13 Мая, 13:54.
В московской мэрии рассказали об интеграции всего городского транспорта
Москва, 13 Мая, 13:42.
Фестиваль стран БРИКС пройдёт в Москве
Москва, 13 Мая, 13:26.
Москвичам могут компенсировать стоимость жилья по реновации
Москва, 12 Мая, 21:07.
494 новых современных автобуса поступило в Мосгортранс
Москва, 12 Мая, 20:11.
Опубликован обзор основных инвестиционных событий Москвы
Россия, Москва, 12 Мая, 15:08.
Проект Восточной нефтехимической компании одобрен Главгосэкспертизой
Москва, 12 Мая, 14:26.
В Москве самая холодная погода за последние 80 лет
Ростов-на-Дону , 12 Мая, 11:56.
Ростовская область получит 264 млн рублей на развитие предпринимательства
Омск, 12 Мая, 11:17.
Госжилинспекция Омской области проверит дворовые территории
Москва, 12 Мая, 08:40.
«Известия» выяснили какие дома будут у жителей столичных хрущевок
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт