Фестиваль стран БРИКС пройдёт в Москве

Студенческие театральные труппы из стран БРИКС на международном фестивале театральных школ презентуют свои постановки по пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта». Мероприятие будет проходить с 16 по 21 мая в Москве на ВДНХ.

Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Постановки пройдут на открытой сцене около павильона №75. Каждый день события будут начинаться в 16.00. «Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС пройдет на ВДНХ с 16 по 21 мая. Студенческие театры из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР каждый вечер будут показывать свои спектакли по пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта"», - отмечается в сообщении мэрии.