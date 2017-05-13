Культура

Алексей Мирный
13 Мая, 2017 13:42

Фестиваль стран БРИКС пройдёт в Москве

Источник фото: dixinews.ru
Москва, 13 Мая - DIXINEWS.

Студенческие театральные труппы из стран БРИКС на международном фестивале театральных школ презентуют свои постановки по пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта». Мероприятие будет проходить с 16 по 21 мая в Москве на ВДНХ.

Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Постановки пройдут на открытой сцене около павильона №75. Каждый день события будут начинаться в 16.00. «Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС пройдет на ВДНХ с 16 по 21 мая. Студенческие театры из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР каждый вечер будут показывать свои спектакли по пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта"», - отмечается в сообщении мэрии.

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